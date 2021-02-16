陳正犖：中國債券具吸引力　勢續吸資

央行和政府採取大規模刺激措施應對疫情，公共債務激增，未來多年利率可能保持在較低水平，政府變相透過通脹幫助消化債務。這種金融壓抑(Financial Repression)或使未來幾年成熟市場主權和投資級別債券孳息率低於通脹，追求固定收益的投資者，要找到可觀利息回報或面臨巨大挑戰。

亞洲債券或為這難題提供了答案。大部分亞洲市場對貨幣刺激政策的依賴較少，結果亞洲利率跌幅小於美國利率跌幅。此外，美元持續貶值，加上便宜的美元融資成本，帶動更多資金廣泛流入亞洲資產。亞洲債券不僅提供更高收益率，而且有助投資者捕捉潛在的貨幣升值。我們認為美元和人民幣計價的中國債券就是當中例子。

全球孳息率仍超過2.5厘的債券中，中國債券目前佔大多數。我們認為估值吸引、經濟復甦、供應有限及違約率仍然可控，是中國債券在2021年及以後繼續吸引資金流入的主要原因。中國以美元計價的債券當中，投資級別債券的信貸息差約為160個基點，高息債的信貸息差約為870個基點。兩者都比美國同類型債券要寬闊，尤其是在高息債方面，兩者差距超過400個基點。

於去年，中國高息債違約率約1.8%，亞洲高息債違約率約3%，顯著低於美國(6.5%)及新興市場主權債(3.5%)。當然今年違約率或進一步上升，相對往績仍屬溫和水平，亦屬可控範圍內。加上隨着貨幣政策逐步回歸正常，中國債券今年新供應料有限，有機會與去年持平或減少。

我們分析人民幣計價債券主要從貨幣及政策角度出發。中國國債孳息率比美國國債孳息率高出250個基點，過去幾年已經吸引大量資金流入，並憧憬人民幣匯率將持續升值。但是在2018至2019年，中美貿易戰爆發，拖累人民幣貶值。拜登政府紓緩了貿易戰進一步升溫風險，這使我們更有信心，人民幣匯率可能進一步挑戰6.1水平。

雖然市場或仍擔心，愈來愈多中國國有企業被列入美國制裁名單，中美貿易緊張局勢可能持續，但相關企業似乎在銷售或資金上都不依賴美國，目前為止制裁的實際影響仍然可控。過往當人民銀行推政策為股市降溫時，政府債券孳息率會下降，原因是信貸政策收緊，過剩流動性被抽走，內地投資者會調整資產配置，或將部分股票資金轉移至債券。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖