黃紹基：政府宜3範疇支援企業

香港財政司司長一再明示，由於這個財政年度將會出現歷史最高的財政赤字，政府不會再推出保就業這類直接資助企業的支援。不過，會否再推支援措施不應受制於眼前一兩年的財政赤字，新冠肺炎疫情打擊下，基本上全球國家政府都是利用本身的財政積累去支撐經濟，何況香港的外匯基金在去年錄得1,978億元的投資收入！要知道若大樹倒下，重新推動經濟所需的資源就會更多！

政府統計處剛公布的去年全年零售銷售數字，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮品銷售總額逾304億元，按年跌幅54%。惟2019下半年，行業已經受重創；若將去年數字與2018年的853.57億元比較，整個行業的零售額只剩餘三分一！絕非危言聳聽，若沒有新支援措施，農曆新年後，行業裁員結業的將會大幅增加。

因此，本會與九龍珠石玉器金銀首飾業商會不得不致函財政司司長提出要求，不單是為珠寶首飾零售行業爭取，而是希望新預算案能向受到嚴重打擊的企業提供支援，主要在3方面：第一，撐營商保就業；第二，促消費活經濟；第三，撥專款改善香港環境衞生和城市面貌。

在第一個範疇，政府可以只向打擊嚴重的行業推「保就業」計劃，如經營處所被停業的，和營業額錄得按年比較大幅下滑的行業；就零售業而言，政府每月的統計就已經反映。

其次是優化「百分百擔保特惠貸款計劃」內容，包括提高承擔額至18個月租金和僱員薪金、調低現時港元最優惠利率減2.5厘的貸款年利率，以及按經濟狀況持續檢討延長還款期。

而在稅項方面，首先是希望即時就上年度所交稅項進行部分退稅、暫停預繳稅3年，以及允許企業將過去一年的部分經營開支進行稅項抵扣，目的是讓企業能夠有較充裕現金償還貸款或改善經營。

此外，由於租金佔零售行業相當大的比重，業界很希望政府能作出短期性的租金補貼，長遠而言，政府須與業主團體磋商，達成有利營商的雙贏租管政策。

而在內地的粵港澳大灣區發展策略下，希望政府能為現時只在香港經營的業者提供協助，鼓勵尤其小企，前往灣區發展。

第二個是促消費、活經濟範疇，發行消費券肯定會對推動內需有助力，但業界建議參考大灣區部分城市之前發不同類型消費券的模式，以保證各行各業均會獲得支持。另可按市民消費帳單提供「現金回贈」，如市民凡在安裝「安心出行」程式的商戶消費，可獲政府回贈若干比例的金額。由於之前派一萬元時透過銀行帳戶和郵局辦理已經有一套運作模式，相信推行的難度不大。

另希望政府能夠設立專款，協助零售企業改善服務或進行裝修，尤其因疫情而結業的，若得到政府支援，或許會重新覓舖開業，這有助興旺香港購物環境。

最後，大家勢會更關注環境衞生和健康，惟香港的城市環境與衞生情況均有所退步，較周邊城市都遜色，部分疫情爆發地區更暴露社區衞生環境不佳。為迎接疫情後將會重啟的國際旅遊，希望政府重推「清潔香港」活動、修繕公共環境，增加更多吸引遊客的「打卡點」和綠化等，改善環境衞生和提升市貌吸引力，為香港長遠的健康發展鋪路。

香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長 黃紹基