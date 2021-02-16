股民熱話：金牛年股市靠一招獨贏？

牛年伊始，帥哥在此跟各位讀者拜年，祝各位萬事勝意、四季安康、財星高照、投資豐收！

由於長假期間外圍市場表現穩定，相信今日(16日)大年初五港股紅盤有望做好。展望這個金牛年，筆者相信，暫時都係得一招獨贏，就係繼續全力押注中資股！

點解咁講？如今經已是2月，一方面，美國總統拜登上任差不多一個月了，但至今美國疫情仍未斷尾，新政府主張的1.9萬億美元仍未有確實發放日期。即是說，一年四季，首季美國經濟基本上不寄厚望了。

另一方面，美元續弱，資金繼續湧往新興市場，這大趨勢好大機會在次季延續。而在新興市場中，資金主要集中流往中國市場，皆因這個春節前的長假，華南地區製造業訂單保持暢旺，經濟景氣良好的持久性，將支持中國題材板塊繼續當道，港股的中資股氣氛有望保持投資熱度。

反正，持股組合不可沒有中資股，至少上半年都是呢個格局，其他國際金融股、港企股會繼續被邊緣化，短期尚看不見大翻身的條件，追落後誘因不大。至於風險因素，足以引發股市氣氛逆轉，來一番震盪，其一乃若中國人民銀行改口風，即放聲氣有序收緊貨幣政策，就要小心；其二是美股高處不勝寒，大幅波動，或引發全球資金又再乾坤大挪移，咁就要忍手避避風頭。

總之，股市有波幅好過冇波幅，一刻之間贏多少不是最重要，更重要的是乘風破浪，贏谷輸縮，確保落車一刻「袋袋平安」地離場，才最重要！

東網財經專欄作者 帥哥