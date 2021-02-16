道指期貨漲近200點　紐油升破60美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.32；港匯反覆處7.7528；離岸人民幣(CNH)見6.4061；美元兌日圓報105.35；歐元企1.2132；英鎊見1.3913。金價徘徊於1,819.09美元。布油報升上63.37美元；紐油升破60美元。道指期貨漲逾180點。

●俗稱「黑期」的新加坡港股期指現報30,603點，較香港上周四(11日)現貨收市高水430點。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報30,470點，較港上周四收市高297點或0.98%。

●布蘭特期油收報每桶63.3美元，升87美仙或1.39%，續處於去年1月以來的高位；美國周一(15日)假期，紐約期油於電子交易時段報每桶60.16美元，升69美仙或1.16%。

●美國周一(15日)假期，國際金價交投淡靜，紐約期金在電子交易時段報每安士1,818.9美元，跌4.3美元或0.23%。

●英國富時100指數收報6,756點，升166點或2.52%；法國CAC指數收報5,786點，升82點或1.45%；德國DAX指數收報14,109點，升59點或0.42%。

●美股3大指數上周五(12日)齊創收市新高。道指收報31,458點，升27點或0.09%；標指收報3,934點，升18點或0.47%；納指收報14,095點，升69點或0.5%。

●國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，七國集團(G7)在與新冠肺炎疫情和隨之而來的經濟危機有關的所有重要問題上都處於「完全一致」的取態。

●英國國家統計局公布，當地國內經濟生產總值(GDP)去年全年收縮9.9%，為G7中最差。據初步數字顯示，法國及意大利去年經濟萎縮8.3及8.8%，德國則跌5%。

●外媒報道，美國晶片生產商高通公司已經向包括美國聯邦貿易委員會(FTC)、歐盟委員會、英國競爭和市場管理局以及中國國家市場監管總局在內的全球監管機構，就Nvidia收購ARM表達反對意見。

●外媒報道，社交媒體Facebook正在開發一款智能手錶，勢與蘋果公司(Apple Inc.)的Apple Watch手錶進行競爭。該智能手錶將運行Android系統，未有具體售價，預期最快明年推出市場。