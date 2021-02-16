潘梓生：通脹升溫　商品勢牛氣沖天

先在此祝各位讀者新春進步，身體健康。踏入2021年，更多的投資者開始關注商品表現，更有投行表示今年將進入商品市場的超級周期。相信踏入牛年，支持商品價格繼續上揚的理據仍然充分，有望為資源市場帶來不錯回報。就基本面所述，市場炒作商品的理據是在於疫情有望今年內過去，各國可能以基建等方式推動經濟增長，繼而令需求回升帶動價格繼續上升。

疫情過去的憧憬雖然能夠拉動商品需求上升，但別忘記過去10年經濟增長的亮點從來不在實體需求，反而更側重於產業轉型及科技發展，因此實在的基建需求一直欠奉，產能過剩的現象更是此起彼落。雖說實體需求增長仍屬疑問，但通脹的前景卻是無容置疑。美國總統拜登上場後已落實1.9萬億美元的刺激計劃，加上財長耶倫及聯儲局主席鮑威爾對現時通脹預期上升仍然視而不見，反而認為經濟着眼點應於增長及就業上，相信聯儲局在資產價格大漲的情況下也不會貿易收水，通脹預期上升將令商品價格大大受惠。

鉑金價格近來成為基金寵兒，是因為市場押注氫氣車的發展將增加鉑金需求，同時無視鉑金庫存高企及汽車需求疲弱的事實。這正正反映市場不斷將資金投入與實體需求無甚關連的商品，認為通脹前景即將來臨的狀況。因此，牛年很有可能是商品牛氣沖天的一年，值得投資者留意。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生