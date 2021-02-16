九九金牛年開市報16800元　張德熙料金價將進入牛市第二階段

金銀業貿易場周二(16日)啟市，金價在牛年第一個交易日低開，九九金開市價為每両16,800港元，較鼠年收市價17,050元為低，但「一路發」都屬好意頭！人民幣公斤條第一口價則報每克373元。

去年疫下各地繼續採取量化寬鬆措施，美元匯價受壓，金價及金礦股上揚，去年8月金價曾創每安士2,760美元新高，之後出現回吐後，近期於每安士1,800美元好淡爭持。金銀業貿易場理事長張德熙認為，金價爭持整固，為牛年表現打下根基。

他認為，全球疫情尚未平復之下，經濟復甦有莫大挑戰，相信量化寬鬆及超低息政策定會繼續出現，金價於每安士1,750至1,850美元整固後，將進入牛市的第二階段。

張又指金銀業貿易場將繼續拓展新的金融科技黃金產品，去年下半年已得到財經事務局的協助，並與監管機構一直溝通，希望得到指引，而牛年該會第47屆理監事首要工作，為落實推出數碼黃金(GoldZip)。

牛年首個交易日現貨金最新報每安士1,824.39美元，升6.5美元或0.36%。其他貴金屬方面，鉑金價格周二連續第三個交易日上漲，觸及近六年半高點，因市場寄望全球經濟快速反彈將刺激對這種汽車催化劑金屬的需求。鉑金期貨最新報1,341.25美元，升27.55美元或2.1%。此外，同樣可應用於汽車生產領域的鈀金亦做好，最新報2,414.97美元，升26.74或1.12%。