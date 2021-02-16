陳茂波：香港金融市場過去一年展現無比韌力
2021年02月16日 10:27
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陳茂波
牛年港股首個交易日紅盤高開！香港交易所(00388)基於新冠肺炎疫情，舉行閉門上市儀式，透過網上進行直播。財政司司長陳茂波透過錄影表示，過去一年香港金融市場展現無比韌力。在政府、監管機構、港交所及各市場參與者的努力下，讓香港在風雲變幻的政經環境中，保持了金融穩定，同時在股市成交額、總市值及新股集資等方面取得佳績，並展示出金融市場的堅實根基，以及香港作為全球領先國際金融中心的競爭力。
他又指，港府將與業界繼續共同大力推動金融業發展。在新時代、新國際政經格局下，把握國家發展戰略，讓本港金融業持續蓬勃發展。
港交所主席史美倫表示，過去一年本港以至全球面對不少挑戰，但香港金融市場表現理想，保持強韌。不過，今年仍然充滿挑戰，隨着新冠肺炎疫苗推出，全球經濟有望逐步恢復。同時，宏觀環境目前仍存在大量不確定性，港交所在連接國際市場中扮演的角色將更為重要。
史形容，2020年是港交所豐收的一年，新股市場活躍，集資額創10年新高，而集團亦進一步落實三年戰略規劃(即立足中國，連接全球及擁抱科技)，推出不同產品，以及一連串市場微結構完善措施，提升國際吸引力。
她又提到，企業可持續發展在疫情下愈來愈重要，港交所作為市場監管者及營運者，會以身作則，未來亦會推動資本市場積極參與及實現可持續發展，履行社會責任。