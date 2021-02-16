陳茂波：香港金融市場過去一年展現無比韌力

他又指，港府將與業界繼續共同大力推動金融業發展。在新時代、新國際政經格局下，把握國家發展戰略，讓本港金融業持續蓬勃發展。

港交所主席史美倫表示，過去一年本港以至全球面對不少挑戰，但香港金融市場表現理想，保持強韌。不過，今年仍然充滿挑戰，隨着新冠肺炎疫苗推出，全球經濟有望逐步恢復。同時，宏觀環境目前仍存在大量不確定性，港交所在連接國際市場中扮演的角色將更為重要。

史形容，2020年是港交所豐收的一年，新股市場活躍，集資額創10年新高，而集團亦進一步落實三年戰略規劃(即立足中國，連接全球及擁抱科技)，推出不同產品，以及一連串市場微結構完善措施，提升國際吸引力。

她又提到，企業可持續發展在疫情下愈來愈重要，港交所作為市場監管者及營運者，會以身作則，未來亦會推動資本市場積極參與及實現可持續發展，履行社會責任。