國泰君安分析師：內地航空業今年虧損風險加大

內地券商國泰君安研究所交運行業資深分析師岳鑫接受內媒訪問時表示，在今春運開始前，交通部上月20日已預計，今年全國春運期間發送旅客在17億人次左右，較前年要下降4成多，比去年增加一成多。目前還在春運中，最終情況有待官方最後統計，能否較去年增長尚不確定，但較前年大幅縮減已沒有懸念。

他又認為，在航空方面，今年行業虧損風險加大。該行曾在去年11月底的「2021年度策略報告」中預測，若國內疫情防控平穩，國內客運量有望較前年增長超10%，主要原因在於國際航班仍嚴格受限，大量寬體機計劃在春運期間投入國內市場營運，國內運力供給將非常充足。但隨着出行指引政策收緊，該行跟蹤發現春運機票預訂量明顯偏低，特別是春節假期旅遊出行明顯縮減，其中「上有老下有小」的80後群體下滑幅度尤為突出，預計春運40天航空客運量將顯著低於正常水平。對航空公司而言，春運傳統旺季是全年盈利重要來源，客流縮減與錯峰出行將增大經營壓力，故維持航空業今年行業虧損預測。

鐵路方面，春運開始前，鐵路部門也大幅下調了對今年春運的鐵路客流的預測。他預計全國鐵路春運客流將不到3億人次，較前年下降約三成。

公路方面，預計全國高速春運期間出行相對分散，擁堵將有所減少。與去年不同在於，去年為保障抗議物資運輸及復工復產，全國公路免費通行5個多月，對公路公司產生較為明顯的收入影響。今年是防疫常態化後的第一個春節，預計公路將執行以往正常的春節假期7天免費，對公路公司的盈利能力與貼現價值幾無影響。

對於今年的航空板塊投資機會，他認為上半年是階段機會，需要逆向布局；而下半年，將迎來拐點機會，建議積極把握。市場對疫苗應用預期很高，但航空業盈利恢復仍將緩慢曲折。高保護率疫苗研發成功與上市應用，將使中國航空公司明年盈利恢復的確定性提升，但今年仍將可能虧損。考慮到疫苗尚待大規模應用，疫情得到有效控制仍需時間，在此之前中國將大概率繼續執行嚴格的入境隔離政策。該行預計今年國際客流仍將極為有限，預計不到前年的20%，國際客流的明顯恢復有待明年。

岳又相信，以往國際航線消化三成運力，過剩運力轉投國內航線將導致國內市場供給過剩，呈現「量增價低」，今年行業仍有較大的虧損壓力。而明年隨着國際客運市場復甦，過剩運力將逐步被國際航線消化，同時，被壓制的需求有望迎來集中釋放，國內市場供需將明顯改善，航司有望展現明顯的盈利彈性。故上半年可能有階段性機會，比如海外疫情數據出現拐點，東京奧運會召開，以及區域內國際客班加班等，可能催化航空股階段性機會，但空間較為有限。建議投資者在行業短期承壓較大的時候提前逆向布局。至於下半年，將迎來行業性拐點機會，預計下半年市場對明年行業盈利彈性將逐步樂觀起來，建議積極把握。

他又表示，港股的部分公路股股息收益率已很有吸引力。在過去的半年中，可能由於其他投資機會較多，而未被投資者關注。該行認為今年對於絕對收益投資者，這些低估值高股息收益率標的值得關注，特別是若未來市場預期發生變化，其價值將得到合理體現。