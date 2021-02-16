專家以古鑑今　比特幣狂飆預示美國衰落？

虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)近期強勢，屢次逼近5萬美元。經濟分析師Rana Foroohar指出，此情此景讓人想起1920年代德國惡性通脹，導致資金流向黃金避險，反映出美國的衰落，亦是美國與美元在新世界秩序中不會發揮太大作用的信號。

Foroohar表示，納粹德國在1933至1943年的「德意志國」，由於第一次世界大戰戰勝國不合理的戰爭責任歸屬與求償下深陷危機，造成希特拉1933年崛起並接任總理，將世界拖向另一次大戰。由於戰勝國求償超過德國支付能力，在1923年法國、比利時聯軍佔領德國主要工、礦業地帶魯爾區，並表示直到還清戰爭賠錢為止不會撤出，反而降低德國生產能力，而威瑪共和國鼓勵工人罷工回應，又要大量印鈔資助工人，最終導致惡性通脹，德國當時的法定貨幣馬克在11個月內貶值1萬億倍，直到共和國政府以地產抵押推出新馬克，才在當年12月解決問題，讓聯軍撤軍。

Foroohar解釋，當時用舊馬克定價的黃金價格波動劇烈，與如今比特幣非常相似。比特幣今年從每枚不到3萬美元起步，10日內逼近42,000美元，隨後回吐大部分漲幅，但電動車大廠宣布投資並考慮納入支付後再度抽升，據CryptoCompare資料，比特幣周一(15日)報49,529美元，升5.59%。

她引用分析師Luke Gromen報告結論，認為比特幣的持續上漲警告了未來巨大的地緣政治變化。現有各種資產，例如屢創新高的各大股市指數，由於在低利率與量化寬鬆環境中，很少人清楚其真正價格。例如比特幣之類日漸普及的高波動性虛擬貨幣，可以簡單看成美國聯儲局營造出泡沫環境的投機標誌，但解釋成新世界秩序的早期信號可能更好，因為美國和美元在這新秩序中不會發揮非常重要的作用。

她認為，低利率和寬鬆貨幣政策已經掩蓋美國經濟的長期問題，資產價格高企，但債務和槓桿率亦隨之提高，前總統特朗普的政治又嚴重損害了美國這個品牌，世界不再信任美國，很可能也對美元作為世界通用儲備貨幣感到懷疑。隨着美國債務不斷增加，要擺脫債務方法有三種，包括貨幣緊縮、印鈔造成通脹、或是出售大量債務。因此比特幣不斷上漲，很可能只是反映投資者社區中的一些理念，即如果美元開始更劇烈貶值，比特幣會是避風港。

此外，國際政治也逐漸形成美國、中國和歐洲三極，其中歐洲已經展現對美國不信任和自主決心，中國則致力減少對美國金融體系依賴並連續減持美國國債。Foroohar稱，虛擬貨幣在這種多極化國際秩序中看來比各國貨幣更適合使用，儘管主權國家可能會採取行動來規範虛擬貨幣所帶來的威脅。

Foroohar表示自己不想買比特幣，但指至少不認為現在的高價是泡沫。她總結，20世紀初還不清楚幾百家汽車製造商中的誰能贏得取代馬車的競賽，現在也沒人知道比特幣、以太幣、萊特幣或其他還沒面世的數碼貨幣是否會是最後贏家，但比特幣的崛起可能是煤礦坑裡的金絲雀，提醒金融市場參與者風險所在。