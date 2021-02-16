【高盛推介】騰訊逆市跌 資金積極流入其好倉
2021年02月16日 11:51
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(16日)早段股價相對落後。觀察個股輪證資金流向，上周四(11日)資金積極流入其好倉，合共有逾6,000萬元流入，是當日最多資金流入的相關資產。
投資者如看好騰訊，並計劃部署其認購證，現時行使價909元附近的認購證為熱門條款，屬價外高槓桿的產品，適合作短線部署，可留意當中槓桿最高的騰訊購證(22330)；輕微價外、高槓桿購則可留意購證(21571)。相反，如看淡騰訊，可留意低面值沽證(26146)。
騰訊購證22330，行使價909.38元，2021年6月23日到期，實際槓桿7.1倍，價外、高槓桿、熱門條款產品中槓桿最高。
騰訊購證21571，行使價850.5元，2021年6月23日到期，實際槓桿6.8倍，輕微價外、高槓桿。
騰訊沽證26146，行使價635.86元，2022年6月23日到期，實際槓桿3.2倍，低面值。
騰訊牛證53841，收回價741.99元，行使價739.19元，換股比率100，槓桿比率35.5倍，市場上最貼價牛證、適合作即市部署。
騰訊牛證50811，收回價730.18元，行使價727.68元，換股比率500，槓桿比率22.8倍，低面值、近牛。
騰訊熊證69701，收回價780元，行使價782.5元，換股比率500，槓桿比率24倍，低面值、低街貨。
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