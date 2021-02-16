北京市數碼人民幣試點啟動　配套多元化

中國人民銀行的數碼貨幣DCEP，已先行在深圳、蘇州、雄安、成都、北京及未來的冬奧場景進行內部封閉試點測試。近日北京市數碼人民幣試點已開啟，內媒走訪試點場景王府井地區發現，除了數碼人民幣軟錢包以外，還推出了許多線下場景、新功能、新設備，如王府井地區兩家內銀支行的ATM機上，可以存取數碼人民幣；亦有內銀推出多種卡片類「硬錢包」，其中「貼貼卡」為可充電、可支持更多雙離線功能的卡片錢包。

有內銀與中國聯通合作，推出帶有數碼人民幣功能的滑雪手套、胸章及智慧手錶等穿戴設備，提前為冬奧落地場景試水。

數碼貨幣已被寫進多地「十四五」規劃綱要草案，其中北京市提出，穩妥推進數碼貨幣研發應用，發展全球財富管理。廣東省提出，支持深圳、廣州爭取建設法定數碼貨幣實驗區參與制定金融科技國家標準。深圳市亦提出，推動大數據、雲計算、數碼貨幣、區塊鏈等數碼產業加快發展，加快培育平台經濟等數碼化新業態。

報道引述中信建投証券首席證券分析師張玉龍指出，與電子支付相比之下，央行數碼貨幣具備了壁壘低、成本低、安全性高等多項優勢，此外還有助於節省紙幣的發行成本，提高支付清算效率和央行對貨幣供給和流通的控制力。他又認為，從測試進展和高層講話來看，央行對數碼貨幣保持熱情，預計「十四五」期間數碼貨幣的應用進程將加速，所以跟數碼貨幣相關行業也將迎來較快發展，可重點關注區塊鏈加密技術服務機構、數碼化服務商及相關金融設備供應企業。