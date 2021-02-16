【瑞通推介】快手再創新高　認購證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：美股隔晚休市，而外圍股市在港股休市期間顯著做好。

恒指在假期前收報30,173點，升134點或0.5%，連升5個交易日。周二(16日)早段再飆逾500點，升破30,700點，創逾兩年半新高。恒指好倉(牛證及認購權證)上周四(11日)淨流出逾270萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾2,300萬元，反映投資者減倉度過長假期。上周四恒指牛證街貨重貨區為收回價29,200至29,299點，而熊證街貨重貨區為收回價31,200至31,299點。

有「女股神」之稱的Catherine Wood旗下交易所買賣基金ARKF交易紀錄顯示，首次買入平安好醫生，刺激股份上周四大成交急飆，收報128元，升21.1%，盤中高見135元，平歷史高位。股份連升3日，累漲超過24%。平安好醫生周二早段續升逾15%，突破140元創新高。上周四分別有逾1,500萬元和逾20萬元淨流入其好倉和淡倉。

快手上市後持續走強，上周四盤中曾突破400元關口，高見400.8元破頂，收報398元，微升0.25%。股份上市後連升4日，已較上市價累漲2.46倍。快手將於下周一(22日)收市後獲納入恒生綜合指數、國指、恒生科指等多項指數，市場料股份半年後或成為港股通北水的買入名單。另外，快手宣布獲得斯諾克體育賽事版權。快手周二早段升約5%，高見417.8元，續創上市新高。上周四有近200萬元淨流入其好倉，快手上市以來的5個交易日，有超過1.37億元淨流入快手認購證，為期間最多資金淨流入的個股好淡倉項目。

騰訊控股指一名高管因涉嫌個人貪腐案件被內地當局拘留，而此案件與公司旗下WeChat或微信無關。另報道引述消息人士指，騰訊主席馬化騰並未受查，亦可自由離開中國。另外，Vivendi擬分拆環球音樂上市，騰訊財團持股約兩成。騰訊在假期前微跌0.53%收市，報757元，結束3日升勢，但守穩短期上升軌。周二早段大致靠穩，曾重返760元以上，惟其後輕微倒跌。上周四有逾6,100萬元淨流入其好倉，同日則有逾1,000萬元淨流出其淡倉。

比亞迪同樣在假期前結束三連升走勢，微跌0.75%報265元。周二早段升逾2%，重上270元。分別有逾20萬元和近10萬元在上周四淨流入其好倉和淡倉。

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