疫情重挫經濟！ACCA料港財赤恐達2880億元

新冠肺炎疫情為香港社會及經濟帶來巨大的衝擊，特許公認會計師公會(ACCA)香港分會預期，香港將面臨極嚴峻的挑戰，2020/21年度的財政赤字達2,880億港元，未來數月就業情況包括失業率及就業不足率將繼續惡化。

ACCA香港分會稅務委員會聯席主席陳志偉表示，考慮到香港經濟將面對的挑戰，協助改善企業的現金流是十分關鍵的，建議政府將本年度的稅務虧損以現金方式退還，以現時稅務虧損乘以利得稅的8.25%或16.5%計算，以同一企業上年度繳交的稅款或165,000元為上限。陳認為，有關安排對香港政府的收入只是時間性的分別，但對於企業方面這個安排能大大提升他們的現金流，讓他們能在逆境裏生存，能夠避免一些在疫情前健康營運的企業結業，亦能夠穩定就業率。

陳續稱，疫情爆發的早期，消毒和防護產品的供應並未能滿足社會所需。很多企業利用了自身的採購網絡，為有需要的社群搜羅並捐贈有關物品。對於這些協助社會共同抗疫而業務有所虧損的企業，建議政府為其捐贈的相應金額提供一次性税款減免，以以往應稅利潤35%或70萬元為上限。

ACCA香港分會稅務委員會聯席主席鄭傑燊建議，政府可考慮推出一次性特別針對疫情的免稅額，每名納稅人1萬元，每名受養人1萬元，認為應繳稅款減低，能夠幫助減輕市民稅務負擔，改善家庭現金流並刺激經濟。這亦是政府對勞動人口關心關注的表現。

鄭又建議政府可考慮推出更多稅務減免措施，以助市民應對預期的經濟困境，包括租金方面的稅務減免。另建議納稅人租金支出應享有與居所貸款利息同等的稅務扣減，最高上限為10萬元。

ACCA香港分會樂見政府積極支持高科技、創意及創新產業等新經濟的發展。ACCA香港分會稅務委員會聯席主席何家輝建議，該類超級稅務扣減擴展至香港公司在粵港澳大灣區內的研發支出，認為不但能夠鼓勵更多科研發展的投資，更令企業在進行科研發展工作時的地點及方式享有更大的自由度。

此外，何稱為建立香港成為亞州區域知識產權的樞紐，除了向有生產、創作、登記及收購知識產權的支出的企業提供超級稅務扣減外，建議政府考慮考慮就納税人從那些知識產權所產生的收入提供較低的稅率，例如8.25%。