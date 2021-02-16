美國創紀錄寒流來襲打擊能源生產　氣價電價急飆

自2月的第一個周末開始，一股來自北極的寒潮來襲，為美國大部分地區帶來極端寒冷天氣，從丹佛到芝加哥，美國中部數百個城市的每日氣溫都創下了最低紀錄，天然氣管道和風力渦輪機葉片遭凍結，電網批發電價飆升逾百倍，多家煉油廠停產關閉，數百萬家庭被迫輪流停電。

外媒報道，極寒天氣到來美國，風力渦輪機葉片結冰，但風力發電佔德州電力供應的近四分之一，目前已有過半的風力發電產能遭到切斷，再加上對發電廠的天然氣供應普遍出現短缺，德州電網已經跟不上驟然增加的電力需求。德州電網營運商預計，共有超過34吉瓦的發電產能受寒潮「摧毀」，這相當於該州預計在去年夏天預計供給電能的40%。上述營運商與西南電力公司目前均實施了滾動斷電，也就是各家輪流停電15分鐘到1小時不等，來保護電網不至於完全崩潰。過去30年，德州僅採取過四次如此極端的措施。

與此同時，由於冬季惡劣天氣和電力生產商輪流停電，德州周一(15日)電網的批發電價飆升了逾100倍。由德薩斯州州電力可靠性委員會(ERCOT)營運的電網上的實時批發市場價格已攀升至每兆瓦9,000美元，為市場允許的最高電價。而平時為德州提供大部分電力的電網價格是每兆瓦不到100美元。

在美國中部地區，尤其是俄克拉何馬州，天然氣需求分外強勁，家庭和企業對供暖的需求升至創紀錄水平。有交易員稱，美國中部兩個中心的天然氣價格已在周一漲至500美元/百萬英熱單位。而在此之前，該地區的燃料交易價格通常低於3美元/百萬英熱單位。過去一周，天然氣產量下降了超過100億立方英尺/天。電氣和天然氣市場均遭嚴重破壞下，德州規模龐大的煉油行業同樣引發了市場的普遍擔憂，目前多家煉油廠已宣布關閉，令大約每日300萬桶的產能受到影響。當中，北美最大的煉油廠Motiva Enterprises表示，由於嚴寒天氣，將關閉位於德州的Port Arthur煉油廠；雪佛龍菲利普斯化學公司亦將準備關閉設備；安橋表示59號線原油管道在停電後關閉；另埃克森美孚關閉德州博蒙特煉油廠。

這些工廠的關閉，預示未來幾天和幾周，美國各地依賴墨西哥灣沿岸燃料的城市將出現供應緊張和汽油、丙烷等燃料價格上漲的局面。考慮到疫情已致使原油行業大幅減產，若原油中斷持續時間超過幾天，對管道燃料供應的影響可能會蔓延到德州以外的區域。受此影響，油價周一飆升至約13個月來的最高水平。布蘭特期油曾上升至每桶63.76美元，為去年1月22日以來的最高水平；紐約期油曾高見每桶60.95美元，為去年1月8日以來的最高水平。