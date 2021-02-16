道期升210點 紐油漲1%
2021年02月16日 16:11
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美匯指數報90.35；港匯反覆處7.7526；離岸人民幣(CNH)報6.4151；美元兌日圓報105.49；歐元企1.2134；英鎊見1.3918。金價處1,820美元。布油報63.44美元，紐油升逾1%，企穩60美元樓上。道指期貨漲210點。
●市後關注點
-18:00 歐元區第四季國內生產總值(GDP)
●港股開市升破32個月高位後保持升勢，恒生指數收報30,746點，升573點或1.9%；國企指數收報12,036點，升155點或1.31%；科技指數收報10,694點，升283點或2.72%，主板成交2,197億港元，港股通暫停。滙豐控股升7.6%。https://bit.ly/3qlgXG6
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