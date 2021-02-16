【產經直播】港股開局靚 升勢會延續？
2021年02月16日 16:23
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港股踏入牛年首個交易日顯著做好，紅盤高開超過500點後，最高升至30,793點，最終收市收報30,746點，仍升573點。港股開局靚，升勢可望持續？新一年資金可以放眼邊啲股份呢？
國際油價持續向上，3桶油中國海洋石油(00883)、中國石油化工(00386)及中國石油(00857)繼續彈起，兼名列藍籌升幅榜前列位置。各國陸續開始為國民接種新冠肺炎疫苗，環球經濟逐步復甦下，油價有望再上？銅礦股亦有資金追捧，江西銅業(00358)及紫金礦業(02899)破頂兼升逾1成，商品、資源股當中，邊類今年有望跑贏？
新經濟股個別發展，多隻大型新經濟股繼續高位徘徊，股民點揀至好？牛年繼續望實科網板塊？
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