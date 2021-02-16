炒超級周期　油價最牛上望100美元

油價近日勢如破竹，美國華爾街大行也紛紛上調預測。其中，摩根大通與高盛估計，待新冠肺炎疫情退卻後，國際油市將因供應追不上需求增加而出現新一波「超級周期」，最樂觀的預測是油價將再度上試每桶「3位數」，主因是各國刺激經濟措施將促進原油消費，但石油業投資不足將使產量難以快速增加。

摩根大通指出，未來幾年將出現原油短缺，可能見到油價邁向每桶100美元，甚至更高價位。

高盛則相信，今年內油價將漲到每桶80美元、甚至更高。這次升浪並不是因中國消費量激增，而是由於各國政府的刺激經濟計劃帶動需求。由於救市措施聚焦於中、低收入家庭，將會引發龐大的原材料商品消費，因這些家庭的消費傾向遠高於高收入家庭，而這些人不駕駛電動車，而是消耗原油的多用途車。

該行又指出，現在宣稱油價「超級周期」將會來臨仍為時尚早，因需求強度仍存在一些不確定性，惟依然預測油價將大漲。

回看疫情前，全球每天原油需求量約1億桶，去年降到約9,000萬桶，市場預測要到2022年才可能恢復到1億桶水平。如果未來幾年每日需求量僅增加約50萬桶，將不足以造成供應缺口，但如果增加120萬至140萬桶，便可能引發新的「超級周期」。