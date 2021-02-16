新盤UPDATES：牛年即發市　天價豪宅4.59億元沽

股市上揚，樓市氣氛亦暢旺，牛年即錄天價豪宅獲得承接，成交呎價破盡全港以至亞洲分層單位紀錄。同時，各發展商亦乘勢積極部署推盤，本周末再有大型項目加推單位銷售，周內亦料有市區全新盤公布開價吸客。

●21 BORRETT ROAD天池屋呎售13.6萬 創亞洲分層新高

上述天池屋屬項目最大面積樓王大宅，天台面積2,131方呎，前庭面積717方呎，亦屬樓盤首宗成交。該盤於今年初開始接受買家預約參觀現樓單位，因應疫情及防疫措施要求，發展商只限量安排有興趣人士睇樓。

資料顯示，由會德豐地產負責銷售的山頂Mount Nicholson第3期，2017年售出12樓C及12樓D室兩伙分層大宅，由同一組買家購入，實用面積分別4,242與4,579方呎，售價分別逾5.6億及逾6.04億元，平均呎價達132,060元，當時創出亞洲分層戶呎價最高紀錄。

●帝御·嵐天最快周六次輪賣樓 暫錄4083票登記

發展商啟動牛年密集式推盤攻勢。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，新春期間樓市氣氛熾熱，旗下多個樓盤均錄成交，屯門帝御·嵐天加推單位暫已錄得4,083張入票。

為回應市場需求，該盤剛加推全新6號價單，提供56伙，折實平均呎價15,886元，輕微加價0.5至1%，短期內落實新銷售安排，料推出5、6號價單，最快本周六進行次輪銷售。

他透露，項目早前首輪銷售反應理想，不少買家表示，主要受樓盤會所設施吸引而入市，當中包括健身室、泳池及岩鹽桑拿浴室等。

●帝御‧嵐天落實本周六加推128伙次輪銷售

新春長假過去，發展商隨即啟動新一輪售樓程序。據一手銷售資訊網資料，恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧嵐天，剛發出新銷售安排，落實於本周六（2月20日）推出128個單位進行次輪銷售，發展商將於本周五中午12時截止接受認購登記。

●啟德GRANDE MONACO料周內開價及月內開售

牛年新盤魚貫登場。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德GRANDE MONACO的樓書，希望今日內上網，最快明日開放全新實用面積827方呎的三房示範單位予傳媒優先參觀，最快周內公布開價及月內開售。

今期高座單位間隔由1房至4房不等，實用面積介乎345至1,512方呎，超過4成為兩房戶，而兩、三房合共約佔7成。

他認為，近日疫情放緩，對市場屬利好消息，有助加強信心，經濟活動可望逐漸恢復，加上今日股市暢旺，相信樓市可望受惠於財富效應，料是次樓盤推出的大單位可錄理想反應。

●馬頭角津匯部分單位減價 幅度高逾5%

樓市氣氛轉旺，個別發展商乘勢減價促銷貨尾。據一手銷售資訊網資料，馬頭角津匯剛更新多張價單，部分單位下調售價，其中26樓A單位，實用面積531方呎，價單售價由1,053.4萬元降至1,000萬元，呎價由19,838減至18,832元，減幅約5.07%。

價單顯示，該單位於2020年1月首度推出時，價單售價為1,345.3萬元，至今3度劈價後，累積降價345.3萬元，幅度高達26%。不過，該單位最初提供高達13%總折扣優惠，並於早前經已取消，扣除有關因素後，實際累積減幅約15%。

●傲寓本周六推售42伙 部分料已加價

市區樓盤競爭升溫。據一手銷售資訊網資料，其士國際（00025）等合作發展的旺角傲寓，剛發出全新3號價單，提供17個單位，實用面積300至340方呎，價單售價由678.7萬至920.3萬元，呎價介乎21,698至27,637元，買家可享最高8.75%總折扣優惠。

是次加推單位部分料已加價，其中新推出的16樓E室，實用面積340方呎，價單售價為785.9萬元，而去年9月推出，面積相同的17樓E室，價單售價為778.7萬元，即新推低一層單位售價反而高出近1%。項目同時發出新銷售安排，落實於本周六（2月20日）推售42個單位。