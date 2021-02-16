樓價UPDATES：元朗區本月已錄100宗二手成交

樓市買賣維持旺勢，元朗區本月已錄100宗二手成交，包括最新易手的采葉庭中層戶，作價838萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島

●鰂魚涌南豐新邨11座中低層5室，實用面積約391方呎，兩房間隔，以680萬元沽出，呎價17,391元。屋苑本月累錄3宗二手成交，平均實用呎價約17,101元，現有約89個放盤，入場價由650萬元起。

●西營盤KENSINGTON HILL高層A室，實用面積約864方呎，三房連套房戶，獲同區換樓客斥2,480萬元承接，呎價約28,704元。原業主於2014年12月以約1,852.7萬元購入物業，是次轉手帳面獲利約627.3萬元，升值約33.9%。

●北角富澤花園富嘉閣高層C室，實用面積約682方呎，三房間隔，外望山景，以約1,210萬元易手，實用呎價約17,742元。原業主於2007年12月買入自住，當時作價500萬元，持貨至今帳面獲利710萬元，單位升值約1.4倍。

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九龍

●紅磡黃埔花園11期11座高層C室，實用面積約639方呎，三房連套房單位，望內園球場景，去年12月開價1,130萬元，累減67萬元，終以1,063萬元沽出，呎價約16,635元，新買家為換樓客，購入上址自用。

●長沙灣四小龍屋苑本月暫錄12宗交投，保持上月同期旺勢，其中昇悅居佔4宗，屋苑3座中低層E室兩房戶，實用面積約459方呎，上月初開價850萬元，於新春期間以840萬元成交，呎價約18,301元。

●將軍澳中心5座低層A室，實用面積約465方呎，屬兩房間隔，吸引同區客以760萬元買入上車，成交呎價約16,344元。原業主於2001年11月以約179.9萬元購入，是次轉手帳賺約580.1萬元。

●將軍澳晉海2座高層D室兩房單位，實用面積約471方呎，以約900萬元放盤約半年，議價後減價約51.5萬元，以約848.5萬元成交，呎價約18,015元。據了解，新買家為首置客。

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新界

●元朗區本月已錄100宗二手成交，其中采葉庭16座中層B室，實用面積693方呎，開價840萬元，減至838萬元轉售，呎價12,092元。

●沙田第一城本月暫錄11宗成交，屋苑37座高層H室兩房戶，實用面積304方呎，以560萬元易手，呎價約18,421元。原業主於2013年以335萬元入市，現沽出單位帳面獲利225萬元，升值約67.2%。

●荃灣朗逸峯1座中低層D室，實用面積約1,039方呎，三房連套房間隔，放盤約6個月，原叫價1,180萬元，減價52萬元或約4.4%，近日獲用家以1,128萬元連車位承接，呎價約10,857元。據悉，單位於2004年10月以約418萬元購入，逾16年升值約710萬元或約1.7倍。

●西貢龍尾村路鳳誼花園雙號全幢村屋，建築面積約2,100方呎，四房連兩套房間隔，天台面積約700方呎，外籍業主叫價1,888萬元放售，終狠劈538萬元，以1,350萬元沽售，減幅達約28.5%，建築呎價約6,429元。