未補價公居屋月內僅8刁　康逸苑創逾3年最平

儘管私人住宅市場氣氛暢旺，惟資助房屋表現低迷，據香港房屋委員會資料，2月份未補價第二市場公屋及居屋暫僅8宗買賣，以同期臨時數字計，已連續3個月低企於單位數。部分屋苑亦出現低價個案，本月藍田康逸苑一個兩房戶僅以實用呎價約9,644元成交，創項目逾3年呎價低位。

該會數據顯示，本月暫錄成交當中，佔6宗為居屋買賣，包括上述項目一個低層戶，實用面積約506方呎，成交價488萬元，撇除內部轉讓個案，成交呎價為2017年10月後最低。區內代理指出，該單位為B座低層7室，去年10月叫價558萬元，現減價約70萬元沽出。

至於1月份全月則錄130宗第二市場買賣，較去年12月增25宗或約23.8%。不過，上月出現不少低價成交個案。同屬藍田居屋的康雅苑，1月份錄兩宗未補價買賣，其中一個實用面積約546方呎低層戶，以416萬元易手，呎價約7,619元，為該類面積單位超過1年的售價低位。

沙田公屋同樣連錄跌價個案，其中博康邨低層單位，實用面積約277方呎，於1月份以140萬元未補價售出，呎價約5,054元，較去年11月售出的同面積中層戶做價168萬元，跌價約28萬元或約16.7%，並為屋苑2017年10月後逾3年最低售價。

而同區顯徑邨實用面積約443方呎高層戶，上月成交價275萬元，呎價約6,208元，而去年12月一個面積相同的高層單位，以335萬元轉售，反映最新個案一個月跌價約60萬元。

此外，期內大埔運頭塘邨一個低層單位，實用面積約381方呎，以111萬元未補價成交，呎價約2,913元，屬屋苑2011年3月後的近10年做價低位。不過，該單位以自讓形式轉售，不排除為內部轉讓個案。

事實上，近期第二市場不乏減價買賣，個別減幅顯著。世紀21物業（將軍澳）魏仕良表示，將軍澳居屋和明苑和逸閣高層16室，實用面積約634方呎，三房間隔，享園景，原叫價630萬元放售，累減64萬元，早前獲區內客以566萬元承接，減幅超過一成，呎價約8,927元。

●珏堡8年多損手逾270萬

二手樓市買賣氣氛好轉，惟依然旺市不旺價，市場續錄損手個案。九龍塘珏堡一個複式單位以約2,820萬元連車位售出，原業主持貨逾8年帳面虧損逾270萬元。

市場消息指出，上述高層特色單位實用面積約1,329方呎，四房連雙套房間隔，成交呎價逾2.12萬元。據了解，原業主於2012年底以約2,935萬元買入單位，其後再斥約158萬元購入車位，總價約3,093萬元。以此計算，物業至今貶值約8.8%。

至於馬鞍山迎海‧駿岸亦錄明賺實蝕個案。中原胡耀祖表示，屋苑8座中層B室，實用面積約823方呎，三房連套房間隔，成交價1,310萬元，呎價約15,917元。據悉，原業主於2015年以1,262萬元入市，持貨至今帳面獲利48萬元，單位僅升值約3.8%，料扣除使費微蝕離場。市場人士認為，政府應撤銷現行的額外印花稅，方便有資金周轉需要的業主賣樓套現。

移民減價賣樓趨勢持續，世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺牽晴間9座低層C室，實用面積約428方呎，兩房間隔，原開價580萬元，放盤兩個月，減至565萬元獲上車客承接，減幅約2.6%，呎價約13,201元。

業主普遍願意提供議價空間，故近期交投有不俗承接力。中原陳鋒表示，元朗區本月已錄100宗二手成交，其中采葉庭16座中層B室，實用面積約693方呎，開價840萬元，減至838萬元轉售，呎價約12,092元。

●旺角花墟舖劈價952萬轉手

撤銷工商舖雙倍印花稅後，舖位市場交投持續暢旺。消息人士透露，旺角花墟一個地舖劈價約952萬元，以約4,028萬元賣出，呎價逾5萬元。

上述易手商舖位於旺角太子道西220號地下A舖，建築面積約800方呎，原先叫價約4,980萬元，最終劈價約19%沽出。該舖面向園圃街，現時為花店租用，每月租金約8萬元，以最新成交價計算，回報率約2.4厘。原業主1976年僅以26萬元買入舖位，現帳面升值約4,002萬元或約154倍。

另方面，市場人士指出，港島西環第一街27至29號太益樓低層地下舖位，建築面積約300方呎，門面闊約13呎，舖位深約19方呎，以約903萬元轉售，呎價約3萬元。原業主在2012年12月以780萬買入，逾8年帳面獲利約123萬元，期間舖位升值近16%。舖位月租收入2.4萬元，租約期至2022年12月31日，現時回報率約3.2厘。

事實上，受惠於西港島綫通車，區內商用物業可看高一線。美聯商業黃璜表示，該行委託代理放售皇后大道西323號安達中心地庫、地下及1至3樓，當中包括6間地舖，而樓上為寫字樓，物業面積合共約28,777方呎。業主意向售價約4.38億元，呎價約1.52萬元。