道指早段漲132點　高盛調升美企今年盈利預測

承接上周五的強勢，美股3大指數周二(16日)於長假後續破頂，道指早段漲132點，報31,591點，標指升13點至3,948點，以科技股掛帥的納指升70點，至14,165點。

數據分析公司Palantir公布第4季錄得虧損，股價挫6.2%至29.93美元；美國國際集團(AIG)於收市後公布季度業績，早段升0.95%至41.79美元。

俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數上周五(12日)跌穿20點，為去年2月疫情衝擊市場後首次，星級分析員Tom Lee認為這反映市場的恐慌減退，加上量化基金正增加槓桿，換言之，股市將蓄勢待升。

券商Evercore ISI策略員Dennis DeBusschere指出，疫症距被打敗言之尚早，但隨着疫苗接種降低入院及致命人數，經濟回復正常的前景明確。他又提到，美國財長耶倫上周大力支持額外增加刺激措施，以及聯儲局主席鮑威爾形容最高就業是「全國目標」，有助帶動債息、通脹預期以及油價上升，建議吸納周期性股份，理由是經濟復甦下有較大上升空間。

高盛則指出，標指成分企業第4季純利按年增長2%，以原材料股最標青，每股純利增加17%，其次是資訊科技及銀行股，均升14%。該行並調高2021年標指每股純利預測2%至181美元，主要是銷售及邊際利潤上升，抵銷成本壓力。