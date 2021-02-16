【產經評論】華谷產業星賑災　港官癡呆坐一枱

農曆新年首個交易日，港股高開高走，股票投資者笑逐顏開。之不過，疫下備受經濟蕭條打擊的基層和中小型企業，未必能分享這份喜悅。事實上，除金融業外，香港各行各業皆一潭死水。當粵港澳大灣區城市群都在積極拓展新經濟戰略產業之際，港人仍在爭議是否下載「安心出行」應用程式、打疫苗與否，港府則在爭取通關一事上毫無計策，高下立見。所謂「逆水行舟」，疫情足以令香港經濟競爭力進一步墮後，面對被邊緣化的宿命，港人愁對危城！

目前不少內地城市都趁新正頭配合國策發展，定出規劃目標，重點開拓創新經濟產業，如構建數碼人民幣的應用環境、拓展新能源產業等，藉着這些新投資帶動就業及內部需求，以推動經濟增長，增強競爭力。

諸如新能源汽車業，如今已成為全球兵家必爭，不少大型傳統汽車企業皆積極加入戰圈，定下未來5至10年產銷量目標，相關的投資有望帶動被稱為「消費之首」的汽車產業鏈和周邊經濟增長，為疫下經濟復甦增添動力。畢竟汽車業是重點工業，也是經濟體競爭力的指標，內地的地方政府都在積極爭取相關的商機，要做「新能源車之都」。

偏偏香港甚麼「都」不是！相對內地一線大都會，不但大數據應用環境不成熟，連數碼支付也大落後，實在難以想像作為國際動感之都會如此落伍。至於新能源產業，單是電動車，港府仍缺乏周詳的產業規劃，結果一盤散沙，不成氣候，既未能吸引外資參與，長遠亦無法跟貼其他周邊城市的配套發展，預示被邊緣化是必然結果。這樣蹉跎下去，他日想追趕，只怕「蘇州過後」，一切都來得太遲！

港府對未來發展不思進取，如今連疫苗接種也尚未有時間表，亦未見主動跟進通關部署。總之，全港人都在勒緊肚皮兼呆等，等甚麼？也許連這班渾渾噩噩的廢官自己也答不出。

除輸給內地城市外，看看競爭對手新加坡最新預算案，延伸保就業計劃及就個別重災行業提供勞工薪金津貼，善用儲備協助民眾渡過難關！香港呢？高官只管強調赤字高企，難再派糖，勸港人「睇餸食飯」，卻不知道如今不少港人正在捱餓，面對的是冇飯落肚的存活問題，並非「揀餸食」！當不少中小企此刻敵不過疫情要關門，本錢輸掉可能永無翻身之日，離地的港府還以為企業疫後可以輕易重開。面對家園惡運，港人不禁自問到底種下甚麼冤孽，換來這班庸官禍港！