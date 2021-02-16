深度解構4大新產業　「疫」市望跑出

疫情肆虐、人人自危，不單只出國旅行變得不可能，甚至連外出超市購物都變成高危活動！不少人們固有的生活習慣因而被一夜之間扭轉，例如網購、在家工作 ，盡量減低人與人的接觸。很多新產業亦因此「跑出」，包括有數碼貨幣、無人經濟及新能源車，有專家甚至看好疫後銀髮族商機。

●無人經濟 未必人人受惠？

疫情造就「無人經濟」加速崛起，不過失業問題隨之而來。有專家認為，機械人取代低技術職位，人們要保住飯碗，關鍵在於「就業轉化」，各行各業需要「新血」去操作各式機械。

無人經濟在全球擴大，日本7-11至今已在約500個據點設置無人販賣機，5年內計劃增加至逾千個。設置地點多為辦公室及學校，販售飯盒、麵包、飲料、甜點等自家品牌商品。

數據顯示，目前中國的無人零售企業有超過1.6萬家，工業機械人相關企業超過5.6萬家，自2020年以來平均增長均達到30%以上。當中，美團（03690）在去年中加入戰團，旗下首家AI智慧門店MAI Shop落地北京首鋼園。

美團相關負責人表示，該門店集合了無人微倉與無人配送等智能化、自動化能力，用AI技術和機械人配合商戶進行管理。用戶只需在相應站點等待無人配送車送達，輸入手機收到的驗證碼，即可取到下單商品。

據美團的數據，MAI Shop可以達到每小時200單的配發能力，平均每單出單時間在200秒。這樣的數字，連最勤力的人類員工都望塵莫及，所以就衍生出AI技術搶人飯碗的問題。

對於「無人經濟」可能影響就業，有專家指出，歷史上的每一次產業革命和技術革命，都伴隨舊職位淘汰和新職位產生。而「無人經濟」崛起可能會減少一些辛苦、高危的工作，長遠卻能創造新的就業機會。

西安理工大學教授朱宗乾認為，就業問題關鍵在「工種轉化」，高新技術會帶動更多新的消費服務類型，從而增加新的工種和職位。透過培養高技術水準人才和團隊，可為「無人經濟」的潛在就業者提供幫助。

●銀髮族率先撐起消費

許多零售企業的行銷策略常瞄準90後和00後的年輕族群，但在新冠肺炎疫情消退之下，今年零售業界如果繼續忽視銀髮族的消費能力，可能會「走寶」。

人口老化不但是全世界面臨的共同挑戰，背後亦引伸出龐大商機。外媒引述分析表示，長者通常會優先施打新冠疫苗，因此也可能是率先「出關」的族群。因此他們最有機會引爆疫後首波消費潮。銀髮族財力也較為雄厚，皆因他們不受宗裁員潮影響，且長期居家避疫也使存款增加。

最有希望受惠的行業，就是深受疫情打擊的旅遊業。老年人預期未來能再度出遊，紛紛預訂行程。對於全球最大旅遊公司途易集團（TUI）及主攻50歲以上遊客的英國Saga而言，絕對是利好消息。而對於飽受疫情衝擊的皇家加勒比（RoyalCaribbean）、嘉年華（Carnival）等郵輪公司也是好消息，因為郵輪業務較倚賴銀髮族旅客。

目前，旅行社Saga要求遊客啟程前必須先完成接種新冠疫苗。如果其他旅遊業界跟進措施，可望提升人們出國觀光的信心，尤其是一年前郵輪曾經引發超級傳播。

不單是旅行社與郵輪業受惠於銀髮族「解封」，英國運輸業界全國快捷運輸集團旗下長途巴士旅遊公司Lucketts，1月發布夏季旅行章程後，預約量較去年同期暴增2.5倍。民眾困於國內旅遊及「宅度假」，也意味著在餐館、酒吧的花費將會陸續回升，餐飲業只要能重新開業，就可以搶先受惠。

銀髮族在服飾、美妝花費較年輕世代少，但銀髮族旅行和外賣趨勢可能增加，另外，他們亦較傾向實體店購物，故有利於主攻45至65歲顧客的英國馬莎百貨，以及美國的Chico's FAS、J.Jill、Talbots等零售百貨公司。

●全國各地爭「新能源汽車之都」之稱

現代人愈來愈關注環保，更多人在生活中選擇綠色能源，駕駛則是其中重要一環。電動車浪潮席捲全球，中國內地作為世界汽車需求集中地，去年10月份國務院通過關於新能源汽車產業發展規劃。國策推動之下，內地地方政府為「新能源汽車之都」之稱爭崩頭，因引進電動車企將帶動整個區內汽車產業鏈以及周邊經濟增長。

內媒報道，蔚來、小鵬、理想、拜騰這些電動車企業背後都離不開政府資金支持。地方政府積極引進車企，合肥押注蔚來汽車，珠海國資傳投資FF（法拉第未來）。

DCCI互聯網研究院院長劉興亮分析，以合肥投資蔚來說，去年4月一筆人民幣70億元股權融資，至少為合肥帶來人民幣1,000億元回報。得到政府稅收等政策優惠的車企，在發展壯大之餘，又可以反哺當地的汽車產業鏈，雙向互惠互補。

內地電動車「三雄」2020年當時得令，理想和小鵬上市不足一年，市值從IPO時的50億美元，如今站上300億美元以上，蔚來更突破900億美元，成為僅次於比亞迪的內地第二大車企。

電動車企看中市場新生態，地方政府看到的則是背後的龐大產業聚集價值。上海相關新能源汽車的企業已達1.2萬家，市內整個汽車產業迅速擴展。合肥在投資零跑汽車後，已經擁有蔚來、江淮、長安、吉利等50多個新能源汽車產業項目，並聚集蔚來、江淮、國軒高科和華霆動力、巨一電機等新能源汽車產業鏈上下游企業120多家。

不只中國國內，連英國政府早前亦批出5億英鎊撥款，加強電動車發展，包括擬在Coventry機場興建電動車電池廠房，目標是吸引逾20億英鎊投資，預計額外創造數以千個職位空缺。

●央行數碼貨幣潛力巨大

今年經濟另一個重大機遇則是央行數碼貨幣！國際清算銀行（BIS）早前調查發現，有近8成受訪央行已開展數碼貨幣的前期研究及測試，以區塊鏈技術作為基礎的數碼貨幣，目前在起步階段，尚有廣闊發展空間。

然而，中國近年積極發展數碼人民幣，冀加快國際化步伐，繼於深圳、蘇州、雄安、成都，以及未來的冬奧場景進行內部封閉試點測試後，近日進一步推進北京市數碼人民幣試點，包括推出有離線功能的卡片錢包。中信建投証券首席證券分析師張玉龍指，數碼人民幣有助節省紙幣的發行成本，提高支付清算效率，以及央行對貨幣供給和流通的控制力。

誠然，人民幣近期強勢，有助拓展數碼化。內地農曆新年假期間，在岸人民幣（CNY）休市，而離岸人民幣（CNH）周二曾抽升逾200點子，直逼6.4兌每美元關口，見逾兩年半新高，主要受風險偏好上升及交投淡靜影響。有分析預計，人民幣有望上試6.35水平，即每百港元兌約81.4元人民幣。

事實上，人民幣為年初迄今表現最好的主要貨幣，繼去年大幅升值7%後，今年再攀升1.5%。市場對人民幣看好，原因包括中國經濟較其他主要經濟體更快從疫情中復甦、貨幣政策明顯較緊、中美10年期債券孳息率差距擴大，而中國正逐步向外國投資者開放資本帳，加上與其他國家簽訂的多項合作協議，皆刺激環球對人民幣的需求。

不過，華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，人民幣中期走勢仍需取決於美元及人民銀行對幣值的態度，即使美元疲弱帶動人民幣進一步上升，人行仍有機會限制升值速度。