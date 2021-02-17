東方日報B1：恒指牛年紅盤漲573點兩年半高 舊經濟股舞
2021年02月17日 00:34
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恒指牛年紅盤漲573點，創兩年半新高。(中新社圖片)
港股牛年首個交易日「牛氣沖天」！市場憧憬疫情回穩後，經濟持續復甦，一眾舊經濟股「當旺」，一洗鼠年頹風，更帶領恒生指數全日狂升573點，收報30,746點，創逾兩年半收市新高。
恒指高開502點後，早段升幅曾收窄至323點，低見30,497點，惟午後愈升愈有，最多大漲619點，高見30,793點，創2018年6月以來盤中新高；國企指數重上萬二點大關，收報12,036點，升155點；科技指數亦挾勢再創新高，收報10,694點，勁升283點。港股牛年「紅盤」下，刺激總成交飛升至2,204億元，沽空比率為12.24%。
與此同時，市場大炒銀行股重新恢復派息概念。滙豐控股(00005)及渣打集團(02888)將分別於下周二及下周四公布2020年全年業績，市場甚至憧憬兩行宣布重啟回購，故引來資金偷步入市。年度成績表現備受全球矚目，兩行股價率先炒起，其中滙控揚7.64%，重上45元大關，以全日最高位45.75元收市，為去年3月中之後收市高位，亦視為貢獻恒指升幅最大藍籌之一。
券商高盛指，市場關注滙控持續提升反映股東投資回報的有形股本回報率(ROTE)，料集團會聚焦拓展亞洲區業務，及將恢復派發2020年每股股息0.1美元，今、明兩年將派發股息0.3美元及0.4美元。高盛亦稱，滙控管理層將更新最新營運策略指引，有空間重啟回購計劃，今、明兩年回購規模或達10億美元及35億美元，故對該行維持「買入」評級，目標價59元。
美銀證券稱，渣打的收入增長動力今年首季已觸底反彈，料將快速復甦，而資本管理業務為渣打重要發展機遇，估計去年普通股權資本充足率(CET1)達13.8%，去年強勁的資本狀況可為管理層帶來信心，未來逐漸降低資本水平。該行重申予渣打「買入」評級，目標價升至59.29元。渣打收報52.75元，升6.78%。
建設銀行(00939)亦獲券商摩根士丹利唱好。內地監管機構數據顯示，國有銀行去年純利按年增3%，勝預期，加上淨息差按季改善，大摩認為建行的盈利能力有反彈，而股息收益率6%，屬吸引水平，為股價帶來支持，料未來60日內股價上行，予建行目標價7.3元，評級維持「增持」。
中薇證券研究部董事黃偉豪指，儘管「北水」明日才恢復買賣，但港股仍能延續上周強勢，相信恒指若可企穩3萬點「分水嶺」，後市有望上試31,000點。悠誠資產管理首席投資總監陳炳強建議，投資者在牛年可「雙抱擁」新舊經濟股，料港股上半年表現順利，3萬點無太大阻力，更可挑戰高位。
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本地概念翻生：疫情緩和 英錶炒高逾21%
本港新冠肺炎疫情有緩和迹象，於年初七放寬實施超過兩個月的較嚴格禁聚令。本地消費、餐飲及地產股在牛年開局全線上揚。
其中，英皇鐘錶珠寶(00887)盤中一度飆24.61%，創52周新高的0.162元，收市報0.158元，仍大升21.53%。
另方面，由於零售及餐飲業有望復甦和帶動人流，地產及收租股受市場追捧，恒隆地產(00101)飆5.18%；長實集團(01113)及新世界發展(00017)均上漲超過4%；恒基地產(00012)升逾3%；新鴻基地產(00016)、麗新發展(00488)及領展房產基金(00823)均上升超過2%。
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內需板塊爆上：受惠「就地過年」 國美四連揚
為減低新冠肺炎疫情傳播風險，內地鼓勵民眾「就地過年」，即在農曆新年假期期間非必要不回鄉，民眾不需舟車勞頓，多了時間消費，帶動內需股如安踏體育(02020)、申洲國際(02313)均破頂，國美零售(00493)則連升4日，以全日高位2.25元收市，大幅上升逾33%。
安踏盤中創出154.3元歷史高位，隨後雖然回落，但全日仍升1.23%，收報147.1元；申洲國際則呈「V彈」，曾飆6.73%，高見193.4元，之後一度倒跌，收市升2.04%，報184.9元。
啤酒股亦表現不俗，其中，百威亞太(01876)及青島啤酒（00168）分別收升1.9%及0.45%。火鍋股九毛九(09922)及海底撈(06862)均曾創新高，惟九毛九收市倒跌0.67%；海底撈則一度倒跌，惟午後回升，收漲0.42%。
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影視娛樂火熱：賀歲片票房勁收 寰亞飆九成
內地農曆新年檔期電影院票房大豐收，進一步印證走出新冠肺炎疫情陰霾，以及民眾消費能力仍在，帶動港股影視娛樂板塊在牛年開局全線大幅高開。
其中，貓眼娛樂(01896)曾創上市新高，一度高見19.3元，收市上漲9.54%；英皇文化產業(00491)更大幅飆升71.42%，以全日最高位0.12元收市；寰亞傳媒(08075)則狂飆約89.87%，收市報1.5元。至於歡喜傳媒(01003)以及阿里影業(01060)分別上揚約5.38%及34.57%。
據內媒報道，儘管戲院需要實施人流限制措施，導致入座率減半，但網上購票平台貓眼的數據顯示，截至周二晚上為止，內地農曆新年檔期內(即2月11至17日)，包含預售的總票房收益已突破70億元人民幣，遠超2019年未有疫情時候的水平，令今年內總票房突破100億元人民幣。
另一方面，受惠於IMAX在內地錄得有史以來最佳的新春檔期票房，港股IMAX中國(01970)早段一度大幅炒高達87.85%，高見26.3元，收市升幅則縮窄至31.14%，收市報18.36元。
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新經濟股分化：「女股神」加持 平醫曾漲16%標青
隨着全球疫情未止，民眾開始習慣網上問診，網上醫療股可謂「牛年」最受市場追捧的科技類別。其中，在人稱「女股神」的ARK Investment創辦人伍德（Catherine Wood）「加持」下，平安好醫生(01833)最多飆升16.01%，高見148.5元，創歷史新高。
伍德掌管的交易所買賣基金(ETF)當中，主力投資金融科技相關公司的Fintech Innovation ETF(美股：ARKF)新建倉平安好醫生，近日披露購入49.78萬股，帶挈該公司股價於鼠年「年三十」大幅上漲21.1%之後，新春復市再度飆升8.04%，收報138.3元。根據ARKF持股資料顯示，截至今年2月12日，該股佔倉的比例為0.96%。
ARKF持有的科技保險股亦包括眾安在綫(06060)，為ARKF第18大持股，佔基金比重2.14%，該公司股價於牛年開局「破頂」，狂飆32.16%，以全日最高位73.35元收市。足見「女股神」變成財神，點石成金的威力十分驚人。
該公司公布，今年1月保費收入約17.86億元人民幣，按年增兩成。
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新經濟股分化：騰訊及美團失威 網易瀉近半成
牛年港股啟市，有人歡喜，當然有人愁！部分新經濟「龍頭」股表現失威。當中，向來是「北水」寵兒的騰訊控股(00700)繼續受累於早前高管捲入內地案件，股價高開後極速「潛水」，全日逆市下挫1.58%。另一愛股美團(03690)在破頂後一度倒插逾3%，與騰訊雙雙包攬牛年首個交易日跌幅兩大藍籌股。
「股王」騰訊一向被戲稱為「騰指」，寓意獨力帶領恒指上揚，不過，鼠年「收爐日」已經回吐0.53%，收市下跌至745元，罕見地拖低恒生指數約52點。美團在早段創過上市新高458.8元後也速現獲利回吐，明顯是資金換貨，收報439.2元，跌1.3%。
另方面，市傳網易(09999)計劃重新加入短片平台市場，投資規模達10億元人民幣，該公司股價大幅回落，幾乎以全日最低位收市，跌幅達4.46%，報196.8元，成為表現最差國指成分股。
至於泡泡瑪特(09992)亦下瀉4.06%，收報90.95元。上述4股堪稱「大吉利是」，意頭盡失。
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