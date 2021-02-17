東方日報B1：恒指牛年紅盤漲573點兩年半高　舊經濟股舞

港股牛年首個交易日「牛氣沖天」！市場憧憬疫情回穩後，經濟持續復甦，一眾舊經濟股「當旺」，一洗鼠年頹風，更帶領恒生指數全日狂升573點，收報30,746點，創逾兩年半收市新高。

恒指高開502點後，早段升幅曾收窄至323點，低見30,497點，惟午後愈升愈有，最多大漲619點，高見30,793點，創2018年6月以來盤中新高；國企指數重上萬二點大關，收報12,036點，升155點；科技指數亦挾勢再創新高，收報10,694點，勁升283點。港股牛年「紅盤」下，刺激總成交飛升至2,204億元，沽空比率為12.24%。

券商高盛指，市場關注滙控持續提升反映股東投資回報的有形股本回報率(ROTE)，料集團會聚焦拓展亞洲區業務，及將恢復派發2020年每股股息0.1美元，今、明兩年將派發股息0.3美元及0.4美元。高盛亦稱，滙控管理層將更新最新營運策略指引，有空間重啟回購計劃，今、明兩年回購規模或達10億美元及35億美元，故對該行維持「買入」評級，目標價59元。

美銀證券稱，渣打的收入增長動力今年首季已觸底反彈，料將快速復甦，而資本管理業務為渣打重要發展機遇，估計去年普通股權資本充足率(CET1)達13.8%，去年強勁的資本狀況可為管理層帶來信心，未來逐漸降低資本水平。該行重申予渣打「買入」評級，目標價升至59.29元。渣打收報52.75元，升6.78%。

中薇證券研究部董事黃偉豪指，儘管「北水」明日才恢復買賣，但港股仍能延續上周強勢，相信恒指若可企穩3萬點「分水嶺」，後市有望上試31,000點。悠誠資產管理首席投資總監陳炳強建議，投資者在牛年可「雙抱擁」新舊經濟股，料港股上半年表現順利，3萬點無太大阻力，更可挑戰高位。

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本地概念翻生：疫情緩和 英錶炒高逾21%

本港新冠肺炎疫情有緩和迹象，於年初七放寬實施超過兩個月的較嚴格禁聚令。本地消費、餐飲及地產股在牛年開局全線上揚。

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內需板塊爆上：受惠「就地過年」 國美四連揚

安踏盤中創出154.3元歷史高位，隨後雖然回落，但全日仍升1.23%，收報147.1元；申洲國際則呈「V彈」，曾飆6.73%，高見193.4元，之後一度倒跌，收市升2.04%，報184.9元。

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影視娛樂火熱：賀歲片票房勁收 寰亞飆九成

內地農曆新年檔期電影院票房大豐收，進一步印證走出新冠肺炎疫情陰霾，以及民眾消費能力仍在，帶動港股影視娛樂板塊在牛年開局全線大幅高開。

據內媒報道，儘管戲院需要實施人流限制措施，導致入座率減半，但網上購票平台貓眼的數據顯示，截至周二晚上為止，內地農曆新年檔期內(即2月11至17日)，包含預售的總票房收益已突破70億元人民幣，遠超2019年未有疫情時候的水平，令今年內總票房突破100億元人民幣。

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新經濟股分化：「女股神」加持 平醫曾漲16%標青

伍德掌管的交易所買賣基金(ETF)當中，主力投資金融科技相關公司的Fintech Innovation ETF(美股：ARKF)新建倉平安好醫生，近日披露購入49.78萬股，帶挈該公司股價於鼠年「年三十」大幅上漲21.1%之後，新春復市再度飆升8.04%，收報138.3元。根據ARKF持股資料顯示，截至今年2月12日，該股佔倉的比例為0.96%。

該公司公布，今年1月保費收入約17.86億元人民幣，按年增兩成。

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新經濟股分化：騰訊及美團失威 網易瀉近半成

「股王」騰訊一向被戲稱為「騰指」，寓意獨力帶領恒指上揚，不過，鼠年「收爐日」已經回吐0.53%，收市下跌至745元，罕見地拖低恒生指數約52點。美團在早段創過上市新高458.8元後也速現獲利回吐，明顯是資金換貨，收報439.2元，跌1.3%。

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