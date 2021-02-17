歐股收市做好　嘉能可急升逾2%

由於新冠肺炎疫苗推出以及對全球經濟復甦的樂觀預期，推動全球股市上漲，歐洲股市周二(16日)跟隨亞洲股市做好。英國富時100指數收報6,748點，跌7點或0.11%；法國CAC指數收報5,786點，升少於1點；德國DAX指數收報14,064點，跌44點或0.32%。

法國輪胎製造商米其林2020年全年淨利潤為6.25億歐元，較2019年的17.3億歐元大幅下降。然而，該公司預計到2021年其市場將增長10%，並增加對股東的股息，集團股價收市升0.17%。

礦商嘉能可全年業績調整後的收益(EBITDA)約為116億美元，按年持平，儘管收入下降了34%至1,423億美元，但指公司營銷和工業金屬業務的強勁表現，抵銷了煤炭價格疲軟導致其他領域的下降。嘉能可股價全日升2.45%，創52周新高。

必和必拓(BHP)公布了7年來最好的上半年利潤，期內持續經營業務的基本利潤從去年的51.9億美元增至60.4億美元，並宣布了創紀錄的中期股息每股1.01美元，因為中國對鐵礦石的強勁需求支持了基礎設施建設，推動了價格上漲。必和必拓股價收市上揚1.46%。