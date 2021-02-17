陳樂怡：美匯續弱利好商品價格

展望港股後市，疫情緩和，疫苗接種加快，帶動環球投資市場氣氛向好。加上美匯偏軟，利好新興市場表現。儘管港股短期累積升幅不少，但A股將於本周四復市，港股通南向交易屆時亦會重啟，A股開門紅的預期將會支持港股表現，企穩三萬點再上。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)