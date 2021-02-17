陳樂怡：美匯續弱利好商品價格
2021年02月17日 07:00
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港股牛年首個交易日跟隨外圍高開高走，恒指周二升573點至30,746點。國指升155點至12,036點。科指升283點至10,694點。大市成交額為2,198億元。美匯續弱，加上市場對環球經濟復甦持樂觀態度，商品價格續升。紫金(02899)抽升17.2%，中海油(0883)飆9.5%。
美股納指上周再創收市高，科技板塊輪流炒作。其中，平安好醫生(01833)獲美國女股神Catherine Wood旗下基金增持，觸發線上醫療股全線向上。除了政策環境對線上醫療平台趨向友善之外，板塊亦在科技股當中走勢相對落後，因此仍有一定的上升空間，關注最快實現盈利的京東健康(06618)及具染藍潛力的阿里健康(00241)。
另外，環球鬧晶片荒，半導體股獲市場關注，其中，華虹半導體(01347)去年第四季銷量及毛利均勝預期，股價先行開動，宜待回調才收集。另外，ASM太平洋(00522)值得注視，業務不單可受惠於消費電子復甦，而且市場加大對自動駕駛的研發投入，車用晶片需求增加，前景向好，建議吸納。
由於中國3月初將舉行兩會，建議投資者留意國策相關主題，以捕捉潛在的政策支持。其中，中國早前已訂下目標降低碳排放，可再生能源未來或會有進一步措施配合發展。新能源股周二表現強勢，尤其是風電股，龍頭龍源電力(00916)及金風(02208)維持逢回調收集。另外，太陽能玻璃經過一輪整固，預期有力再上，建議關注龍頭信義玻璃(00968)及福萊特玻璃(06865)。
展望港股後市，疫情緩和，疫苗接種加快，帶動環球投資市場氣氛向好。加上美匯偏軟，利好新興市場表現。儘管港股短期累積升幅不少，但A股將於本周四復市，港股通南向交易屆時亦會重啟，A股開門紅的預期將會支持港股表現，企穩三萬點再上。
個股推介方面，藍月亮(06993)為中國洗衣液龍頭企業，於洗衣液、洗手液及濃縮洗衣液產品市場份額均排名第一。公司產品涵蓋家居清潔護理、衣物清潔護理及個人清潔護理三大品類。以零售銷售價值計算，「藍月亮」在中國衣物清潔護理市場及個人清潔護理市場中均排名第四。雖然去年公司受疫情影響預期收入可能下跌，但去年上半年淨利潤仍增長39%，顯示公司有效成本控制，我們相信今年疫情緩和收入回升，淨利潤增長將在規模效應下加快。另外，公司符合恒生綜合指數快速納入標準，預計成市場納入港股通炒作對象。建議投資者現價吸納，目標價20元，止蝕價14.5元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)