中國銀河國際：由美國汽車發展史　看國產工業機械人前景

工業機械人下游應用廣泛，主要應用行業包括汽車、電子電器、化學橡膠塑料、金屬製品、食品製造等行業。根據IFR統計，2019年全球範圍內工業機械人在汽車和電子電氣應用領域中佔整體比重分別達到28.15%及23.59%，合計佔整體工業機械人需求超過50%。其中，工業機械人在汽車行業中的應用比例，受電子行業規模擴張、基數變大的影響略有下滑，但汽車行業以其龐大的行業規模及較高的自動化率，我們預計汽車行業工業機械人下游需求規模仍將穩居高位。

20世紀90年代，美國汽車市場發起「2mm工程運動」(註：由於20世紀90年代美國汽車業面對日本品牌的大力競爭而衍生的運動)，提出應重點控制沖壓件呎寸偏差、焊接變形、人工操作等因素，相比之下，對零部件加工精度的要求是低於工業機械人可實現的重複定位及加工精度範圍，工業機械人加工產生的呎寸誤差的僅為整個生產過程中呎寸誤差的一環。

我們查閱公司官方網站及產品手冊，以「2mm工程」中工業機械人為主要涉及工序為分類基礎，比較同等負載量級數下國內外機械人精度及其他參數，我們認為國產機械人在焊接、折彎等領域精度已接近外國同類型產品。一方面，中國工業機械人行業明顯呈現回暖趨勢，汽車行業邊際改善，汽車行業工業機械人的使用需求量存在提升空間。另外，中國國產工業機械人的滲透率仍有很大的提升空間，跟隨中國工業機械人市場規模擴大，加上國產工業機械人滲透率提升，我國國產工業機械人2022年預期對應市場規模在143.6億至165.7億元人民幣，每年複合增長預計可達到30%以上。

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