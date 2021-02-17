道指升64點再創新高　金價失守1800美元

●美匯指數報90.5；港匯見7.7524；離岸人民幣(CNH)報6.4287；美元兌日圓報106.13；歐元企1.2093；英鎊見1.3894。金價跌至1,789美元。布油報63.54美元，紐油企60.02美元。道指期貨偏軟。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報30,663點，跌83點或0.27%。

●即月恒生指數夜期收報30,582點，跌115點，低水165點，成交18,578張。

●美國國債的拋售使10年期國債孳息率升至1.2753厘，超越去年3月份新冠肺炎疫情衝擊市場時達到的1.2727厘，並達到自2020年2月以來的最高水平。

●美國多處受到寒冷天氣侵襲，有分析指當地每日油產急跌200萬桶，刺激國際油價周二(16日)上漲。紐約3月期油收報每桶60.05美元，升58美仙或0.98%；布蘭特4月期油收報每桶63.35美元，升5美仙或0.08%。紐油和布油均處於逾一年高位。

●紐約4月期金收報每安士1,799美元，跌24.2美元或1.3%，為逾一周以來首次跌穿1,800美元關收市。

●據報道，新加坡日前公布「綠色發展藍圖」，為綠色經濟制定目標。新加坡副總理王瑞杰周二表示，未來5年將投入3,000萬新加坡元(約1.75億港元)推動電動車相關計劃，包括廣設充電站。

●諮詢機構Duff & Phelps對250名金融服務業高管進行的調查顯示，約60%的高管將紐約視為最大的金融中心，高於去年的56%。

●外國傳媒報道，日本東北部上周發生強震，對當地產業造成衝擊。豐田汽車(Toyota)周二表示，將暫停日本9間工廠共14條產線。