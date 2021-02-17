參加港股鬥傻遊戲　要做好三大心理準備…

港股金牛年首個交易日(16日)紅盤高開高收，恒指順利站上三萬點大關，成交近2,200億港元，人氣旺盛，有坐倉過新年的股民都可以發個新年財！

事實上，中資新經濟股普遍都係癲升，呢個現象，一方面係市場資金太過多，舊經濟股資產樣樣有數得計反而冇得大炒，憧憬高增長的新經濟股就可以無限想像，正合炒家胃口，加上投行推波助瀾，股價一路升，目標價就不斷上調，呢啲都係資金市的特色，估值鬥傻鬥癲。至於話，今轉升市幾時先至會抖抖，筆者都冇水晶球，但就不排除若然美國落實1.9萬億美元刺激經濟計劃的日期，全球股市有機會現好消息出貨，並來一次較大幅的調整，惟始終首季仍有不少大型中資新經濟企業來港上市，港股會有調整，但又別急於估頂。

想投入呢個鬥傻遊戲，要有三個心理準備，就係能接受新經濟股的瘋狂估值、認同北水的威力並密切留意其行蹤，發掘新目標，以及對中國經濟保持信心，樂觀看待人民幣資產。做好呢三個心理準備，或者就能感受到呢一刻已成中資新經濟股天下的港股前景有多樂觀，自然就發揮到「小宇宙」入市跟炒！

當然，話筆者戴頭盔都要講的一句，乃投資總有風險，更樂觀的時候，都要謹守風險管理，量力而為。

東網財經專欄作者 帥哥