陳錦興：內地谷消費 家電股受惠
2021年02月17日 08:15
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早前，中國國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，指出今年消費遭受疫情嚴重衝擊，要部署提振大宗消費、重點消費和促進釋放農村消費潛力，其中，提及促進家電家具家裝消費，鼓勵地方對淘汰舊家電家具並購買綠色智能家電、環保家具給予補貼，海信家電(00921)受惠其中。
白色家電股海信家電主要銷售的產品有冷氣機、雪櫃及洗衣機，受內地需求持續復甦、出口表現強勁帶動，該集團第三季業績好過市場預期，相信未來數季仍可保持優勢。
海信家電近去年第三季盈利4.99億元人民幣(下同），按年增長28.19%，每股盈利37分。期內，營業收入137.79億元，按年升70.96%。今個財年首9個月盈利達10.02億元，按年下跌25.7%，主要反映首季受新冠肺炎疫情在內地爆發的影響，惟第二、三季已見到營運復甦，增長動力回升。
海信家電近年逐漸加大科技投入，產品差異化發展策略成效顯著。另外，綜合各類家電的使用年限來看，在2018至2020年，家電下鄉時期的產品將面臨數量龐大的換代，並為該行業的銷售帶來中長期的支持。現價市盈率約9倍，息率3厘，股價有力再試高位，建議於14元水平吸納，目標價上望16.5元，止蝕位13元。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興（作者為註冊持牌人）