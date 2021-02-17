陳錦興：內地谷消費　家電股受惠

白色家電股海信家電主要銷售的產品有冷氣機、雪櫃及洗衣機，受內地需求持續復甦、出口表現強勁帶動，該集團第三季業績好過市場預期，相信未來數季仍可保持優勢。

海信家電近去年第三季盈利4.99億元人民幣(下同），按年增長28.19%，每股盈利37分。期內，營業收入137.79億元，按年升70.96%。今個財年首9個月盈利達10.02億元，按年下跌25.7%，主要反映首季受新冠肺炎疫情在內地爆發的影響，惟第二、三季已見到營運復甦，增長動力回升。

海信家電近年逐漸加大科技投入，產品差異化發展策略成效顯著。另外，綜合各類家電的使用年限來看，在2018至2020年，家電下鄉時期的產品將面臨數量龐大的換代，並為該行業的銷售帶來中長期的支持。現價市盈率約9倍，息率3厘，股價有力再試高位，建議於14元水平吸納，目標價上望16.5元，止蝕位13元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興（作者為註冊持牌人）