「股神」巴菲特減持Apple　過去兩季神秘交易終曝光！

「股神」巴菲特旗下投資旗艦巴郡去年第4季減持蘋果公司(Apple Inc.)，持股量由9.443億股減至8.871億股，而截至2020年底，巴郡持有Apple股票金額達1,200億美元(約9,360億港元)。

另外，巴郡於去年第3季的持倉報告中，向美國證交會申請並獲准對部分資訊保密，市場揣測或是正秘密收購某公司股份，如今該「神秘交易」曝光，巴郡於過去兩個季度斥資127億美元秘密收購美國電訊商Verizon及石油巨頭雪佛龍(Chevron)股份，另購入保險經紀商Marsh & McLennan股份。

根據巴郡去年第4季的持倉報告，截至第4季底，巴郡持有1.467億股Verizon股票，價值86億美元；持有4,850萬股雪佛龍股票，價值41億美元。

根據巴郡修正後的第3季持倉報告，截至去年第3季末，該公司持有5,840萬股Verizon股票，價值34億美元，意味着第4季的持倉增加一倍半。而雪佛龍的倉位在第3季末為4,430萬股，第4季度略有增加。

此外，巴郡在第3季末還對持有的保險經紀商Marsh & McLennan價值3.86億美元的股份進行了保密，該持倉至第4季末增至4.99億美元。同時減持富國銀行59%的股份，並清倉摩根大通、M&T Bank Corp和PNC Financial Services Group，另買入更多的製藥商Abbvie Inc、百時美施貴寶(Bristol-Myers Squibb Co)和默克公司(Merck＆Co)股份；清倉輝瑞公司(Pfizer Inc.)的股份。

值得注意的是，巴郡在去年第3季才剛建倉做好輝瑞製藥。此外，在去年第2季建倉、第3季大幅減持，巴郡於第4季度清倉了金礦企業巴里克黃金(Barrick Gold Corporation)。

Seabreeze Capital Investment Inc.的執行合夥人Doug Kass表示，「股神」買入Verizon的股份對巴郡是「合理」，反映出電訊公司的股息支出和無線業務收入增長的前景。至於降低的銀行股份可能反映出巴菲特對持續低利率以及與新冠肺炎疫情有關的貸款損失的擔憂。

分析指出，Verizon股票的估值較低，只有2021年預期收益的10倍左右，而股息收益率為4.6%。近年來，該股的表現一直落後於標普500指數，過去一年下跌了7%，而標普500指數上漲了16%。

至於雪佛龍方面，隨着油價回升，其股價已從去年春季的低位反彈，惟過去一年仍下跌17%。該公司被視為全球最強大的超級能源公司，其資產負債表好過競爭對手埃克森美孚及荷蘭皇家蜆殼(Royal Dutch Shell)等歐洲大型競爭對手。雪佛龍的股息收益率為5.6%。

文件顯示，巴郡正在尋求將現金儲備轉為投資的機會。截至9月30日，該公司的現金儲備總額為1,457億美元。

事實上，美國證交會曾多次讓巴郡默默地投資公司，以避免投資者抄襲「股神」，在巴郡完成購買之前抬高目標公司的股價。