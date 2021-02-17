李秀恒：GME事件恐變金融「黑天鵝」

美國股票市場上月風起雲湧，由GameStop(GME)引發的美國散戶「挾爆」華爾街沽空機構事件持續發酵，而且有向其他投資產品及國家蔓延的趨勢。雖然新任美國財長耶倫強調，縱使股市出現波動，金融基建仍保持彈性，監管機構會確保市場正常運轉，惟一眾資深投資者及國際大行都對事件可能引發的「蝴蝶效應」表示憂慮。高盛更警告稱，如果挾淡倉行動持續，整個金融市場恐會崩潰。今年第一隻「黑天鵝」似乎正在起飛。

引發事件的GME本是一間萎縮中的實體遊戲販售店，因企業經營前景灰暗，淪為香橼(Citron Research)等華爾街沽空機構的目標。不過，美國最大網上論壇Reddit的網民發現，GME股票的沽空率於1月時已高出了其流通股票的總和，即只要散戶齊心大量買入股票，便能迫使沽空機構「硬食」高價股票來平倉。

本來華爾街對此論調嗤之以鼻，認為猶如散沙般的散戶們無法與華爾街資本抗衡，更諷刺買入GME股票的散戶都是笨蛋。然而，經網絡聚集起來的散戶今次卻異常團結，紛紛買貨，使其股價在一星期內由不到40美元暴升至逾340美元，令香橼等華爾街沽空機構損失近200億美元，香櫞更宣布今後將不再發表沽空報告。

雖然GME事件存在極大泡沫，且有不少在高位接貨的散戶都蒙受了損失，但反映出美國民眾對華爾街的不滿情緒高漲，甚有當年「佔領華爾街」運動的影子。事實上，去年美國基層民眾生計飽受疫情打擊，而許多華爾街投行卻受惠於「無限QE」，在股市上獲利甚豐，加劇了富者愈富，貧者愈貧的情況，令民眾的不滿情緒飆升。

此外，美國不斷印鈔救市對刺激實體經濟的效果不彰，激化民粹和反資本情緒，最終出現散戶們借沽空事件向華爾街資本家作出反擊。這股散戶反擊潮有向白銀期貨和亞洲市場蔓延之勢，而美股亦衍生出一批「Reddit概念股」，市場秩序漸陷失控邊緣。

其實，正如高盛的警告所言，若這類散戶瘋炒行為持續或蔓延至其他國家市場，將可能掀起全球金融市場動盪。

首先，如香橼般的沽空機構若在短時間內因大額虧損而倒閉，必然會影響到其相關的券商和向沽空機構提供貸款的銀行，影響到市場上資金的穩定。其次，挾淡倉等行為本屬於投資機構分攤投資風險工具之一，是與企業基本因素和實際經營無甚關聯的數字遊戲，一旦成為了連散戶都可以隨時使用的炒作工具，且規模愈來愈大時，整個市場秩序和傳統監管機制恐會被顛覆，最終可能引發一系列骨牌效應，導致全球金融市場崩潰。

香港經貿商會會長 李秀恒