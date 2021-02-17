【高盛推介】資金積極流入騰訊好倉　認購證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股自上周三(10日)高位770港元連跌兩日，周三(17日)早段走勢偏軟，一度回落至730元附近，其後升至749元。

觀察個股輪證資金流向，近日資金積極流入騰訊好倉，周二(16日)有超過9,000萬元流入，是當日最多資金流入的相關資產。而騰訊牛證於過去4個交易日均見資金流入，，合共有逾1億元流入。

騰訊購證11205，行使價777.5元，2021年4月26日到期，實際槓桿8.4倍，貼價、敏感度較高。

騰訊購證14835，行使價800.5元，2021年4月23日到期，實際槓桿9.3倍，行使價745至820元間、2個月期以上產品中槓桿最高。

騰訊購證21571，行使價850.5元，2021年6月23日到期，實際槓桿7倍，中年期、時間值損耗相對較低。

騰訊沽證26146，行使價635.86元，2022年6月23日到期，實際槓桿3.2倍，長年期、低面值。

投資者如欲部署騰訊牛證，貼價牛證可留意騰訊牛證56846，適合即市買賣；收回價稍遠一點，可留意低面值牛證53520，是相近收回價產品中槓桿最高。相反，如看淡騰訊可留意貼價騰訊熊證53846，是市場上較貼價熊證之一。

騰訊牛證56846，收回價710元，行使價707.5元，換股比率500，槓桿比率17.7倍，高槓桿、適合即市買賣。

騰訊牛證53520，收回價698.18元，行使價695.68元，換股比率500，槓桿比率14.4倍，低面值、相近收回價產品中槓桿最高。

騰訊熊證53846，收回價770元，行使價773元，換股比率500，槓桿比率22.6倍，市場上較貼價熊證之一。

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