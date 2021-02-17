中國有難？拜登中國政策團隊新成員人選對華態度強硬

美國總統拜登正在為其中國政策團隊招攬新成員。外媒報道，其對象在過去的寫作和演講內容顯示，與特普政府時代的對中強硬態度相脗合，這表明拜登主政下的中美關係不會改善。

外電報道，拜登政府新招募的人員，包括前美國進步中心高級研究員Melanie Hart，她將協助檢視特朗普政府的政策，包括「清潔網絡」(Clean Network)倡議，這項倡議督促各國將華為排除在5G網絡建設之外。

去年10月，她在與其他人合寫的一份報告中，提及助長華為崛起的國家補貼，並主張對來自美國和盟國的供應商給予反補貼支持。

拜登政府的中國政策團隊新成員，還包括在五角大樓任職的Ely Ratner、在美國財政部任職的Elizabeth Rosenberg，這兩人都曾在華府智庫「新美國安全中心」(CNAS)工作，並曾與同事撰寫報告呼籲美國應與日本、荷蘭建立「國際財團」，以製造半導體、實現供應鏈多樣化。

CNAS曾在國會授權的報告中提及「中國挑戰，往往被描述為未來的問題，但這個問題現在就存在」；Rosenberg還曾與將在美國國安會任職的Peter Harrell共同呼籲美國應授權提供資金，以補償受「中國脅迫性措施」影響的目標企業，並使美國在未來的供應鏈中不可替代。

報道認為，這些拜登政府新任官員過去的工作，為拜登團隊未來的對中政策提供了線索。拜登政府在制定計劃上一直持謹慎態度，稱特朗普時代的大多數政策都在審視當中，而新團隊成員在與中國對抗前先與盟友合作的態度上有一致的立場，這與特朗普獨來獨往的做法形成鮮明對比。