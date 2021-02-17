王昕媛：新式茶文化產業興起

甚麼是新式茶飲？新式茶飲是指採用優質茶葉、鮮奶、新鮮水果等天然、優質的食材，通過更加多樣化的茶底和配料組合而成的中式飲品，它的興起源於「芝士奶蓋 + 原葉茶基底」的產品創新，最早是由「喜茶」於2012年自創推出的芝士奶蓋茶。

那麼誰是新式茶飲的消費者？新茶飲消費者中，「90後 + 女性」為主力人群，佔比接近40%。且相較於餐飲行業的整體職業分布，新式茶飲消費者的「學生」與「白領」職業特徵比較明顯，或者說，新式茶飲賺的是，「女人 + 小孩的錢」。

過去三年，中國新式茶飲近年來發展迅速，過去三年復合增長近50%，2020年新式茶飲市場總規模突破1,020億元，消費人群突破3.4億人。預計2021年，全中國新式茶飲門店數將增長至55萬家。

由於新式茶飲增長正值風口，備受一級市場青睞。其中，創立時間最早的「喜茶」於2020年3月已經完成C輪融資，估值已超過160億元；另一代表品牌「奈雪的茶」也在2021年1月4日，完成C輪融資，估值達到130億元。

那麼奈雪的茶，有哪些產品具體來看，奈雪創新打造「茶 + 軟歐包」的雙產品線形式，着力構建茶飲「第三空間」。目前公司茶飲類產品有6個系列共40多個品類，價格位於16元至38元；軟歐包有魔法棒、嘟嘟包、可頌等等多個系列30多個品類，價格位於10元至29元。同時除了本店裏面的產品，奈雪的茶，還進行橫向布局，向酒精類飲品「奈雪酒屋」，包含精品咖啡類別的「奈雪的茶PRO」進行布局。如何把奈雪的茶和星巴克進行對比的話，奈雪以「小吃 + 歐包 + 茶飲 + 咖啡 + 酒吧 + 居酒屋」，而星巴克是以「糕點 + 咖啡」產品組合。因此，從產品品類和生態鏈來看，奈雪的茶更長涉及面更廣，同時對供應鏈的管控也較星巴克能難，未來的盈利空間也更廣闊。目前市場上能找到未來3至5年高增長的賽道並不多，新式茶飲可以算是一個，值得關注。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)