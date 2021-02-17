比特幣值推出12年爭議甚大　商界接受程度成關鍵

外媒報道，比特幣交易價格近日首度衝破5萬美元大關，這個全球最知名的數位貨幣面世12年來爭議不斷，且幣值波動劇烈，但商界接受度有所增加，正處發展的關鍵時刻。

今早(17日)比特幣交易價格曾超越5萬美元，不到兩個月幣值翻倍，流通總市值達9,400億美元；最新報49,652美元，升29美元或0.06%。

在監管部門與經濟學家Nouriel Roubini等批評者眼中，比特幣常淪為炒作標的，並非可靠資產，但大型企業接受比特幣的程度卻逐漸增加。換言之，不相信的一群堅持不沾手並批評到底，而向錢看的商界則開始心動一試，到底誰對誰錯，情況令人感到迷茫。

隨着比特幣大升，從PayPal、萬事達卡（Mastercard）到紐約梅隆銀行(BNY Mellon)，電子支付與傳統金融機構近幾週紛紛宣布將支援數碼貨幣。美國首富馬斯克(Elon Musk)旗下公司上周宣布斥資15億美元買進比特幣，並打算接受顧客用比特幣支付，亦成市場焦點。

事實上，比特幣崩盤的教訓令人記憶猶新。2017年比特幣交易價格曾升至逼近2萬美元，隔年泡沫破裂，蒸發逾80%。支持比特幣的陣營認為，3年多前的泡沫是散戶炒作形成，而這波升浪卻由投資者真金白銀帶動。

不過，懷疑比特幣的人士則堅持認為，這波漲勢反映投資者在貨幣政策寬鬆時期追求巨額回報的投機心態。

比特幣於2008年發表，2009年1月開始發行。這種虛擬貨幣可用特殊電腦「挖礦」產生，為避免通脹，數量上限定在2,100萬個。比特幣最初構想是發揮去中心化概念，打造不由央行發行的數碼貨幣，獲得不少程式設計師、無政府主義者等人馬支持。2014年2月，總部位於東京的比特幣交易所Mt. Gox在駭客攻擊後關閉，隨後聲請破產保護，數碼貨幣安全風險展露無遺。

比特幣另一特點是幣值大起大落，暴跌時缺乏股市讓投資者稍微冷靜的熔斷機制。去年比特幣雖大漲3.5倍，但當年2月至3月間，比特幣交易價格隨新冠肺炎疫情爆發重創經濟而暴跌64%，跌幅是美股的兩倍。

數碼貨幣還因缺乏監管而形成犯罪死角。根據Chainalysis報告，去年全球不法活動使用的虛擬貨幣約值100億美元。歐洲中央銀行總裁拉加德近期便以洗錢為例，多次呼籲加強管理虛擬貨幣。

近日比特幣一度升破50,000美元，創歷史新高，台灣板卡廠受惠，今日相關台股撼訊、青雲、麗臺、映泰等概念股均做好。此外，零組件吃緊狀況延續，顯示卡市場缺貨狀況加劇，部分業者也宣布調整產品售價，將有助營運維持暢旺，相關台股如華碩、技嘉、微星、華擎、承啟、精英等受惠。

日前美國新任財長耶倫亦對虛擬貨幣釋出疑慮態度，不過投資者認為，虛擬貨幣可規避弱勢美元風險，並成為未來支付工具之一，加上企業大舉投資，有利虛擬貨幣熱潮持續。