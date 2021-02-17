TikTok否認擬赴美掛牌

市傳字節跳動正就旗下TikTok擬在美國紐約掛牌上市而進行初步洽商，不過TikTok負責人隨即作出否認，指有關消息不實。

去年10月曾傳出字節跳動計劃讓TikTok在香港上市，其後有傳字節跳動擬將TikTok與「今日頭條」和視訊平台「西瓜視頻」打包，在香港上市。

然而，TikTok近期麻煩事不斷，受到中印緊張局勢升溫影響，印度以國家安全為由禁用包含TikTok在內的59款中國的應用程式(APP)。在遭到印度永久禁止後，TikTok母公司字節跳動傳正研究將旗下TikTok印度業務出售給同業 Glance。

TikTok最新被指涉嫌違反歐盟的消費者法，且未能保護兒童不受於隱藏廣告和不當內容的影響，就此，TikTok指已着手解決，未來會使青少年更容易了解其對私隱的立場。