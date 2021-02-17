比特幣「挖礦」潮令全球顯示卡出現缺貨潮

虛擬貨幣一哥比特幣升穿5萬美元，再創歷史新高之際，再度掀起「挖礦」風潮，「礦工」瘋搶顯示卡，導致近期顯示卡市場出現史上最大的缺貨潮，其中顯示卡晶片龍頭輝達更緊急調動庫存，並計劃推出新商品搶佔市場。

業內人士指，此波顯卡搶貨潮，比前一波比特幣攻上2萬美元更強勁，傳出輝達因「RTX 30」系列顯示卡供貨持續緊張，正計劃釋出舊款顯卡庫存，包括「RTX 2060」及「GTX 1050 Ti」舊產品，以紓緩市場需求。

同時，輝達亦推出「GeForce RTX」下一代的「3060」產品，取代「GeForce GTX 1060」，在2月25日中午12時(美國東岸時間)開始銷售，建議售價329美元起、定位入門級別產品。

值得一提的是不少金融、科技巨企如萬事達(Mastercard)、紐約梅隆銀行及Twitter等，均公開表示支持或支援比特幣相關交易服務，刺激比特幣狂飆，衝上5萬美元。

業內人士認為，因電競等市場應用，加上部分半導體元件缺貨，顯示卡原本供應就相當緊張，近期以比特幣為首的虛擬貨幣行情熾熱，狗狗幣等亦全面揚升，「挖礦」需求再度上升，讓顯示卡進一步大缺貨。

分析又指，隨着挖礦需求升溫，在供需進一步緊張下，有利顯示卡價格升勢，且看好華碩、微星、技嘉及撼訊等台系板卡廠上半年獲利。