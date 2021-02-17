響應「就地過年」！深圳富士康多招利誘員工留守過節

面對新冠肺炎疫情再度爆發，為降低病毒傳播風險，今年春節內地推倡「就地過年」，據內媒報道，深圳實際管理人口逾2,200萬人的超大城市，預計有1,600萬人留下來，是深圳有史以來留在當地過年人數最多的一次。

同時，個別企業亦提供津貼等誘因吸引員工留低。其中以深圳富士康為例，一位基層管理人員指，他所在的事業群共有4至5萬人，今年有3萬多人選擇留守，應該今年最多。

據報，富士康在深圳有2個主要園區，分別是龍華及觀瀾，僅龍華廠區就有約20萬人，好比一個地方縣城。

富士康早在1月開始向全體員工發放春節禮包，包括日用品及零食。及至2月5至20日，扣除3個休息日，若員工如常工作就能獲1,200元人民幣的全勤獎，以及法定節假日的加班費，總共2,400元人民幣。

至於年三十晚的除夕至年初三(2月11日至14日)，基層員工有餐費補貼，每天可在飯堂吃免費早餐及一頓正餐。一位保安稱，獲贈一箱杯麵及一箱牛奶，除夕亦獲發一碗水餃。

太平洋證券研報認為，今年全球消費電子下游市場需求大，加上大量內地員工在原地過年，供應鏈總體供應量仍將持續上一定數量。興業證券表示，就地過年將「高消費+低生產」的特徵打破，降低返鄉人口，加快假期後的復工速度。