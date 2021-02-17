調查：近兩成受訪者料中國五年內成全球最大金融中心

外媒引述知名諮詢公司--道衡(Duff & Phelps)在公布的全球監管展望表示，愈來愈多的頂級銀行家和資產管理人將紐約視為全球最大的金融中心，並預期英國脫歐會損害倫敦的全球地位。同時，調查中將近兩成的受訪者預計，中國會在5年之內成為最大的金融中心。

D＆P的前景調查了來自歐洲、亞洲和美洲的250家銀行和資產管理公司的高級金融專業人員，其中60%的受訪者表示，將紐約視為世界領先的金融中心，而2020年該比例為56%。

調查顯示，只有31%的受訪者將倫敦視為主要樞紐，低於去年的34％，略高於50%的受訪者表示，退出歐盟將削弱倫敦作為全球金融中心的地位。英國脫歐後，英國有7,500名員工和為歐盟留有超過1萬億歐元的資產，因此承受著提高其金融服務競爭力的壓力。此外，阿姆斯特丹一路搶佔倫敦的一些衍生品交易活動，領先於倫敦成為歐洲最大的股票交易中心。

然而，英國仍然是31%的受訪者最喜歡的監管制度，遠超美國和新加坡的25%。

Duff＆Phelps的董事總經理Monique Melis表示，這一獨特的優勢可能是保持倫敦競爭力的關鍵，特別是隨着企業合規成本的不斷增長。只要監管方面的考慮繼續為決策提供依據，倫敦就有機會保持其相關性。

在所有其他新興市場中，東亞似乎將成為最有可能成為未來金融中心的國家。在調查中，近三分之二(64%)將中國列為最有可能成為未來候選國。當被問及可能在五年內成為全球傑出金融中心的名字時，上海和香港分別佔11%和7%。兩者加起來，比例與倫敦(18%)相同。調查中，18%受訪者預測中國將在五年內成為全球最大的金融中心。

儘管在金融中心方面，中國在新興市場中佔主導地位，但其他國家也可能看到其金融中心在增長，其中最主要的是印度，16%的受訪者表示印度有潛力成為下一個大型全球金融中心。