【瑞通推介】滙豐創11個月高　資金即市開淡倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指隔晚收報31,522點，升64點或0.2%，創收市新高。

恒指周二(16日)收報30,746點，升573點或1.9%，盤中逼近30,800點，連升6個交易日，累漲1,633點或5.6%，升上32個月高位。周三(17日)早段一度回吐逾200點，回試30,500點水平。

恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾5,100萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾6,500萬元，反映投資者預期大市高位將見整固。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價28,500至28,599點，而熊證街貨重貨區為收回價31,000至31,099點。

滙豐控股上日急漲7.7%，以全日高位45.75元收市，重返去年3月時水平。滙豐將於下周二(23日)公布業績，並審議會否重新派息事宜，市場料集團去年列帳基準除稅前利潤按年下跌25%至逾41%。此外，美國10年期國債孳息率抽升，市場憧憬息差改善或利好滙豐在內的國際銀行股。滙豐周三早段高位爭持，一度重上46.7元之近11個月高位。周二分別有約270萬元和逾320萬元淨流入其好倉和淡倉。

市場憧憬疫苗接種推升能源需求，加上寒潮導致美國的石油產量大減，刺激國際油價升至逾一年高位。中國海洋石油周二曾飆逾1成至9.59元的逾兩個月高位，收漲9.5%於9.54元。周三早段回至9.4元以下徘徊，跌約2%。周二有逾1,000萬元淨流出其好倉，同日則有逾90萬元淨流入其淡倉。

市場調研機構報告顯示，小米集團去年獲得印度智能手機市場27%份額，排名第一。另外，小米管理層指，今年將重點發力全屋智能領域，小米之家開店速度將提升，配合有券商看好小米智能手機 x AIoT的策略執行成功，帶動小米上日收升逾半成，報29.55元，錄四連升。周三早段曾跌逾1%，下試29元的支持。上日分別有逾2,000萬元和逾160萬元淨流入其好倉和淡倉。

將於下周三公佈業績的香港交易所，上日一度觸及553.5元的歷史高位，收升2.4%於548元。港交所管理層表示，上月本港市場成交額再創新高，日均成交額達到逾2,400億元的新紀錄，並相信今年新股集資市場仍然暢旺，續會引入更多新經濟企業及生物科技公司。港交所周三早段曾跌約1%，守540元水平，其後於550元之下好淡爭持。上日有逾1,600萬元淨流出其好倉，同日則有逾210萬元淨流入其淡倉。

瑞聲科技公布分拆誠瑞光學持有的光學業務於內地獨立上市已接獲香港聯交所之批准，瑞聲周二午後最多抽升逾7%，高見45.35元，收報45元，升6.5%，一舉重越多條移動平均線。瑞聲周三早段略回，於44.5元見支持，其後回升。周二有近490萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄小量資金淨流出。

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