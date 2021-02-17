【高盛推介】京東創上市新高 輪證攻略
2021年02月17日 11:55
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高盛(亞洲)有限責任公司：京東集團周三(17日)早段表現強勁，高見415.8港元新高，跑贏大市。集團計劃擬分拆京東物流於主板獨立上市，詳情可留意即時財經新聞。
近日流入京東產品的資金不多，周三早段股價出現突破，即市見有資金留意相關產品。
投資者如看好京東，可留意購證(29694)，是2個月期以上產品中槓桿最高之一，是槓桿突出的選擇，值得注意。貼價高槓桿證可留意京東購證(21581)，是相近條款產品中槓桿最高。相反，如看淡京東，可留意新上市沽證(14301)，是市場上相對較貼價的認沽證。
京東購證29694，行使價461.08元，2021年5月3日到期，實際槓桿7倍，2個月期以上產品中槓桿最高之一。
京東購證21581，行使價439元，2021年5月14日到期，實際槓桿6倍，行使價410至450元間、，2個月期以上產品中槓桿最高。
京東沽證14301，行使價318.68元，2021年5月18日到期，實際槓桿7倍，新上市、相對較貼價。
京東牛證60626，收回價380元，行使價377元，換股比率500，槓桿比率10.8倍，新上市、最貼價、最高槓桿的牛證之一。
京東熊證63999，收回價430元，行使價433元，換股比率500，槓桿比率17倍，貼價、高槓桿、適合作即市部署。
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