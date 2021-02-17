【高盛推介】京東創上市新高　輪證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：京東集團周三(17日)早段表現強勁，高見415.8港元新高，跑贏大市。集團計劃擬分拆京東物流於主板獨立上市，詳情可留意即時財經新聞。

近日流入京東產品的資金不多，周三早段股價出現突破，即市見有資金留意相關產品。

京東購證29694，行使價461.08元，2021年5月3日到期，實際槓桿7倍，2個月期以上產品中槓桿最高之一。

京東購證21581，行使價439元，2021年5月14日到期，實際槓桿6倍，行使價410至450元間、，2個月期以上產品中槓桿最高。

京東沽證14301，行使價318.68元，2021年5月18日到期，實際槓桿7倍，新上市、相對較貼價。

京東牛證60626，收回價380元，行使價377元，換股比率500，槓桿比率10.8倍，新上市、最貼價、最高槓桿的牛證之一。

京東熊證63999，收回價430元，行使價433元，換股比率500，槓桿比率17倍，貼價、高槓桿、適合作即市部署。

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