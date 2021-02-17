1月安老按揭登記按月增25%　長者每月收年金高達16萬元

據中原按揭研究部及土地註冊處數字，2021年1月共錄55宗安老按揭登記，按月增加25%，按年則減少6.8%。安老按揭計劃自2011年7月正式推出以來，物業估值個別高達5,100萬港元，有長者提取之每月年金高達16萬元，反映安老按揭申請人當中亦有部分屬於豪宅業主，冀透過磚頭換取流動資金。

據香港按證保險公司統計數字，去年一共有634宗安老按揭申請，較2019年少6.6%。而香港按揭證券公司統計資料顯示，截至去年12月31日為止，安老按揭計劃累計有4,418宗申請，以單人申請佔最多，比例達64.6%，雙人及3人則分別佔35.3及0.1%。

安老按揭用家平均年齡約68歲，平均物業價值為560萬元，每月取得之年金平均為16,100元。基於選擇終生領取年金之保障最大，毋須擔心還款問題，故選擇終生領取年金的申請人佔最多，達48.5%，其次為選擇固定10年期，佔23.8%。

目前有9家銀行參與提供安老按揭，中原按揭研究部資料顯示，按今年1月份分析，香港銀行安老按揭登記有55宗，按月增加25%。期內中國銀行(香港)錄53宗，市佔率按月增加5.5個百分點，至96.4%，佔榜首。上海商業銀行期內有2宗登記，宗數按月持平，惟市佔率跌至3.6%，排名第二。