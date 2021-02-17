皇冠度假集團遭徹查是否適合持有西澳賭牌

澳洲富豪帕克(James Packer)旗下皇冠度假集團(Crown Resorts)負面消息不斷，繼其行政總裁及多名董事於近日相繼「跳船」後，西澳省政府又宣布，計劃委任獨立調查人員徹查皇冠是否適合持有當地賭牌。

皇冠屢次成為當局調查目標，源於2016年時有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後這些員工更被定罪；2019年公司又被多間澳洲媒體鋪天蓋地踢爆，指有犯罪集團在皇冠的多家賭場洗錢，以及公司聘用的賭業中介(俗稱疊碼仔)或涉嫌販毒。

新南威爾士省獨立酒業和博彩管理局(ILGA)遂於2019年起委任專員調查皇冠有否違規，並進行多場聆訊，決定是否褫奪皇冠的悉尼賭牌。由於期間出現新冠肺炎疫情，令聆訊前後拖拉長達18個月。帕克本人去年10月應訊時承認公司的合規政策失敗，以及澳洲賭場的賭業中介營運容易捲入洗錢活動。

及至上周二(9日)，皇冠被調查專員評為不適合持有悉尼賭牌，導致新賭場開業無期，24小時內立刻有被指是帕克「最忠實副官」的Guy Jalland及Michael Johnston辭去皇冠董事，兩人原為母企Consolidated Press Holdings(CPH)提名於皇冠內的董事。同日，皇冠公布非執行董事John Poynton與CPH終止顧問合約，而伴隨上述安排後，CPH再無代表於皇冠董事局之內。

其行政總裁Ken Barton周一(15日)亦宣布辭職，並由主席Helen Coonan出任執行主席，期間公司會選出新的行政總裁。

Ken Barton曾被調查專員抨擊他對於有犯罪分子利用皇冠的銀行帳戶洗黑錢的警告無動於衷是「完全莫名奇妙」，其在與帕克分享甚麼資訊的問題上選擇誤導少數股東是「可怕的決定」。

ILGA主席Philip Crawford日前接受澳洲傳媒訪問時稱，Guy Jalland和Michael Johnston離開皇冠董事局是個「好的開始」，但由於帕克於皇冠仍持有37%股份，這不足以放鬆他對皇冠的控制，因此可能會出手限制帕克在皇冠的投票權，又揚言要是皇冠不從速處理不法分子在皇冠悉尼和珀斯賭場洗黑錢所引發的問題，他會「毫不猶豫」將皇冠「釘牌」。

皇冠於周三(17日)發公告表示，會全力配合西澳省當局本次的調查。