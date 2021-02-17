宏利香港去年核心盈利增10%　新造業務價值跌14%

宏利香港公布2020年第4季及全年業績，全年核心盈利按年增長10%，至63億港元，惟新造業務價值(NBV)及年度化保費等值銷售額(APE)按年分別跌14%及10%，至36億元及60億元。宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞表示，對今年的業務表現樂觀，有信心新造業務價值及年度化保費等值銷售額能錄得反彈，目標為雙位數增長。

單計第4季，核心盈利錄18億元，按年增長10%；新造業務價值錄得10億元，按年跌15%；財富與資產管理總流入錄得100億元，按年跌3%；年度化保費等值銷售額錄得15億元，按年跌15%，主要受疫情持續影響所致。

去年該公司自願醫保(VHIS)及可扣稅年金(QDAP)佔宏利年度化保費等值銷售額的20%，公司首席產品總監兼康健主管紀榮道稱，其中VHIS去年下半年銷售強勁，今年初已升級旗下VHIS產品，加上稅季因素等，預計銷售將繼續保持增長，並推動公司醫療保障業務。

戴氏指，疫情對經濟及業界的影響仍在，旅遊限制對內地保單銷售必然有其影響，惟限制已實施一段時間，已知道如何管理疫情相關影響，未來將推出更多醫療產品，並預留逾2.3億元投資數碼發展，提升與客戶接觸的數碼介面和代理人銷售工具。