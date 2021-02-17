玩家怨PS5手掣有飄移問題　集體向Sony興訟

大熱遊戲主機PlayStation 5(PS5)自去年11月推出至今仍然供不應求，不過有幸已成機主的玩家，竟然諸多不滿。事緣有玩家抱怨，PS5的DualSense手掣疑似有飄移問題，打算提出集體訴訟，要求生產商Sony收回或免費更換。

外媒報道，有關的集體訴訟是由美國一家律師事務所，在紐約南區的地方法院正式提出，訴訟的原告代表為Lmarc Turner，是針對PS5 DualSense手掣的首宗訴訟案。控告對象為Sony美國子公司Sony Corporation of America及Sony Interactive Entertainment。

該訴訟案指DualSense手掣會導致玩家在玩遊戲時出現飄移問題，要求Sony回收或免費更換手掣。飄移問題是手掣在未輸入任何指令的狀況下，產生自行移動的現象，通常在手掣使用長時間後出現。不過Lmarc Turner聲稱，他在今年2月5日買了PS5，結果當天就發現手掣出現飄移問題，雖然和客服聯繫，照客服建議重置設定、重開藍芽等，但無濟於事，之後他只好選擇再買一個新的手掣。