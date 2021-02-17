花旗誤幫露華濃還債5億美元　法院裁定毋須歸還

花旗集團去年爆出匯款大烏龍，錯誤地向化妝品公司露華濃(Relvon)發生財務爭拗的債權人匯出9億美元(約70.2億港元)，該行其後要求歸還有關款項，但遭對方拒絕，去年8月提出訴訟要求債權機構歸還資金。外媒最新消息指出，美國聯邦法院已裁定，花旗無法收回誤匯給露華濃債權人的5億美元。

報道稱，花旗原代理露華濃的貸款業務，計劃替露華濃向債權人償還近780萬美元的利息，但卻意外匯錯高達9億美元的金額。儘管這些債權人事後向花旗歸還款項，但仍有近5億美元的「壞帳」未能追討，花旗因此發起訴訟，控告涉及收款的10家投資諮詢公司。

美國地方法官Jesse Furman裁定，代表露華濃債權方的10家資產管理機構，包括Brigade Capital Management、HPS Investment Partners、Symphony Asset Management等，皆毋須歸還花旗誤匯的5.04億美元。

Furman指出，花旗作為全球最先進的金融機構之一，竟犯下前所未見的錯誤，這似乎有些荒謬。花旗則強烈反對此一決定，打算提起上訴，追回全數款項。