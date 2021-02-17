自駕車概念加持　Apple股價尚可再升七成？

外媒引述券商Wedbush的分析師Dan Ives預計，蘋果公司(Apple Inc.)可望在今年內與某家汽車製造商正式結盟，憑藉「Apple Car」概念，Apple股價有條件再飆升近7成至225美元。該股上日收報133.19美元。

《Market Insider》引述Ives指出，Apple有85%的可能性在未來3到6個月內宣布電動車結盟計劃，指隨着福特汽車、通用汽車最近都宣示發展電動車的企圖心，Apple敲定電動車計劃的壓力日益加大。他認為，電動車領域正步入「黃金時代」，電池技術、監管獎勵措施、稅額抵免，以及更廉價車型推出等各項利多因素，為需求創造出一場完美風暴！

他預期，未來10年電動車市場規模可望增長至5萬億美元，只要Apple獲得其中僅5至10%的市佔率，就能成為另一大增長支柱，若能善用此機會，與Apple建立「黃金夥伴關係」，將有益未來10年發展。他又認為，Apple可能與現代汽車、福特汽車、蔚來汽車或福士汽車建立戰略夥伴關係，其中現代、福士汽車會是首選。