上月錄2825宗中細價住宅成交　比例創4個月高

利嘉閣地產研究部陳海潮表示，第4波肺炎疫情窒礙中高價物業交投，反而令之前連月回落的中細價住宅買賣乍升。綜合土地註冊處最新資料，今年1月份全港共錄2,825宗價值800萬元或以下的二手住宅買賣登記，佔同期整體二手住宅買賣登記約68.8%，按月回升約1.3個百分點。為連跌3個月後首見反彈，並創近4個月高位。

該行據1月份數據，成交價介乎401萬至600萬元物業升幅最大，佔整體比例由約28.1%，增加約1.6個百分點至約29.7%。不過，601至800萬元的住宅樓買賣則微跌約0.1個百分點至約25.6%。至於中高價物業交投佔比則跌多升少，其中介乎801萬至1,000萬元的樓價類別錄得最大跌幅，按月減少約1.3個百分點至約16%。而1,001萬至2,000萬元，以及2,000萬元以上則各升約0.3與下跌約0.3個百分點，反映中高價物業買賣比例回軟。

以十大活躍成交地區作分析，1月份全港10個中細價二手住宅買賣登記量最活躍地區中，登記宗數出現8個上升，兩個下跌的情況。當中以鑽石山/黃大仙區升勢最勁，上月錄105宗，按月漲約46%。旺角/油麻地區及元朗區，亦分別升約17%及約16%。至於登記量最多的仍然是屯門區，上月錄得264宗，繼續跑贏其他地區，按月成交並多約5%。

而以屋苑劃分，上月十大熱賣中細價屋苑中，以馬鞍山新港城交投量按月大增1.6倍最多，錄得21宗登記。東涌藍天海岸及元朗YOHO TOWN，分別上升約64%及約50%，雙雙錄得18宗登記，升幅屬第二及第三高。至於天水圍嘉湖山莊也錄得約29%的漲幅，以54宗繼續成為最熱賣中細價屋苑。

展望後市，陳指出，1月中之後，新盤大單位銷情理想，帶動二手中高價物業轉旺，加上整體樓市氣氛回暖，中高價住宅交投再現，或令2月份登記的中細價樓買賣佔比再次回落，下試67%至68%之間水平。