美匯回升 道期牛皮
2021年02月17日 16:09
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美匯指數升見90.81；港匯報7.7528；離岸人民幣(CNH)低見6.4482；美元兌日圓報106.02；歐元企1.2074；英鎊見1.3880。金價處1,791美元。布油報63.76美元，紐油企60.35美元。道指期貨升1點。
●市後關注點
-18:00 歐元區第四季國內生產總值(GDP)
●港股企穩三萬一點關，恒生指數升338點或1.1%，報31,084點；國企指數升192點或1.6%，報12,228點；恒生科技指數再創新高，升2.34%，報10,945點。主板成交2,079億港元。香港交易所漲2.82%，創563.5元歷史新高。騰訊升幅擴至1.67%，至757.5元。京東集團飆6.4%，創416.8元新高。中國海洋石油飆4.5%，報9.97元。https://bit.ly/37moL2X
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●美銀料今年黃金平均價在每安士2,063美元。
●俄羅斯莫斯科交易所3月起提早3小時開市，吸引亞洲投資者。
●全球首富又轉位！貝索斯重奪冠軍寶座。
●仲量聯行：亞太區房產投資去年降20%，今年勢反彈。
●中國經濟：
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●上月錄2,825宗中細價住宅成交，比例創4個月高。
●太古城新春後首錄成交，料原業主蝕使費離場。